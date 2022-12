Si vous n’êtes pas handicapés, vous n’avez rien à faire sur une place PMR, même cinq minutes : une action de sensibilisation à Wavre

Pour sensibiliser les personnes, deux chaises roulantes avaient donc été placées, ce samedi, pendant une heure, sur deux emplacements PMR de la rue de Nivelles. Pour bien montrer à qui sont réservées ces places.

La Ville de Wavre dispose de nombreux stationnements pour les PMR. "Pour chaque parking de 50 places, la réglementation prévoir une place PMR. Lorsque la ministre Isabelle Durant avait en charge la mobilité, elle a recommandé de doubler les emplacements PMR. Nous sommes au-delà de cette recommandation. Nous sommes aussi attentifs à ce que les personnes à mobilité réduite bénéficient d’un emplacement le plus proche possible de leur domicile", signale Gilles Herpigny, handicontact à la Ville.

Plus globalement, les représentants du Conseil consultatif de la personne handicapée étaient présents samedi matin, aux côtés de l’échevin Gilles Agosti (Liste du bourgmestre-MR), en charge de la santé et des personnes à mobilité réduite (PMR), pour sensibiliser la population aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans la vie de tous les jours.

Outre l’action "chaises roulantes", les personnes ont pu parcourir la boucle inclusive aménagée dans le centre-ville, tantôt en chaise roulante, tantôt avec une canne ou encore avec un casque sur les yeux masquant toute visibilité. "On n’y voit rien. C’est très impressionnant", a lancé l’échevin, casque sur les yeux, en traversant devant le passage pour piétons devant l’hôtel de ville.

Une action de sensibilisation s’est tenue ce samedi pour se rendre compte des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. ©ÉdA

"En 2019, nous avons commandé une étude au bureau Plain-Pied qui est spécialisé en accessibilité des PMR. Nous avons ainsi créé cette boucle inclusive dans le centre de Wavre. Des travaux ont été réalisés pour permettre à une personne en chaise roulante de se déplacer sans difficulté. La boucle reprend la rue Charles Sambon, le Pont Neuf, la rue du Commerce, la place Cardinal Mercier, la rue du Pont du Christ... Nous avions pensé réaliser une deuxième boucle côté Ouest lors de cette mandature mais les travaux sont importants. Nous allons donc terminer la première boucle avant d’entamer d’autres travaux", explique l’échevin.

Récemment, les quatre passages piétons au rond-point de l’hôtel de ville ont été aménagés pour effacer le trottoir et faciliter les déplacements. "Il y avait deux centimètres de trottoir. Cela n’a l’air de rien mais pour descendre, on peut basculer vers l’avant, souligne Pierre Guissard, membre de la CCPH et lui-même personne à mobilité réduite. Franchir ces deux centimètres, ce n’est pas facile si on ne sait pas avancer sur deux roues comme je peux le faire. Lorsque la dénivellation est de quatre centimètres, le repose-pieds touche le sol. Maintenant, le trottoir est au niveau de la route."

Au niveau des aménagements, la Ville pense aussi aux malvoyants et aveugles. "Lorsqu’un poteau ou un obstacle se trouve sur le passage, nous avons placé des éléments de contraste pour leur permettre de s’en rendre compte. Et lorsque c’est possible, nous les déplaçons. Nous avons également placé des dalles podotactiles pour permettre à ces personnes de se repérer. Nous essayons toujours d’améliorer la situation. Chaque fois que l’on refait un passage pour piétons ou des travaux sur une voirie, nous prenons en compte les éléments facilitant les déplacements des personnes handicapées", assure l’échevin.

« Aucun des établissements Horeca de Wavre ne dispose de toilettes adaptées »

Mais au-delà de l’espace public, il reste du travail à faire, notamment dans les commerces. "Aucun des établissements Horeca de Wavre ne dispose de toilettes adaptées, témoigne Pierre Guissard. Nous allons travailler avec les commerces pour les rendre accessibles, via une rampe lorsque c’est possible, au niveau des allées intérieures pour qu’elles soient suffisamment larges. De petites choses peuvent parfois faciliter grandement la vie des PMR."