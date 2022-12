Wavre : Ouaip.be, une plateforme pédagogique en ligne, au service des élèves

"Je me suis dit que ce serait bien d’alléger la charge de travail des enfants mais aussi celle des enseignants en leur proposant un outil qui permet aux élèves d’acquérir une plus grande autonomie au quotidien, explique ce Stéphanois de 50 ans qui a développé ce projet sur fonds propres. J’offre la possibilité aux élèves de se tester et de se corriger sans l’intervention de leur professeur. C’est également une manière de libérer du temps en classe pour les activités de découverte qui sont, à mon sens, essentielles à l’apprentissage."

Pour les enfants de la 3e à la 6e primaire

Concrètement, Ouaip.be, qui fête ses six ans d’existence cette année, est une interface pédagogique amusante, facile à mettre en place sur son ordinateur, qui met à disposition des enseignants du contenu pour leurs élèves afin que ceux-ci développent leur autonomie et leur sens de l’autoévaluation.

"L’interface a été conçue par la société Creatix. Elle permet à l’élève de revisiter ses apprentissages dans un esprit de développement personnel et positivement. Ouaip.be est destiné à des enfants de la 3e à la 6e primaire qui ont accès en ligne à des exercices pédagogiques prêts à l’emploi. En quelques clics, l’enseignant choisit la matière qui l’intéresse, par exemple le pluriel des noms, puis assigne les exercices qui conviennent à tel ou tel élève selon le niveau et le vécu de chacun. Il peut accompagner le devoir d’une note et déterminer une date d’échéance. Les enfants ont leur propre accès et voient ce qu’il y a à faire. Le site peut alléger un peu la tension que suscitent parfois les devoirs."

Un contenu différent de Scoodle

Le concept rappelle un peu celui de Scoodle, grande vedette du confinement. "La différence est qu’ici, la plateforme ne se limite pas à de simples exercices en ligne, le contenu est différent, il est centré sur un objectif, précise Benoit Monnoyer. J’ai passé beaucoup de temps à créer du contenu pour qu’il soit attrayant et de la meilleure qualité possible."

À ce jour, environ 1 000 élèves profitent de cette plateforme via leurs enseignants.

Benoît Monnoyer a présenté son outil Ouaip.be lors du récent festival de la pédagogie active "Out of de Books", à Waterloo. Il était également, en octobre, au WEX de Marche-en-Famenne à l’occasion du salon de l’éducation.