Cocaïne à Wavre et Rixensart : 1 acquittement, 9 condamnations

Le plus lourdement sanctionné est Ayoub Ben A.: 40 mois de prison avec sursis, amende de 8 000 € et confiscation de 25 000 €. Le 6 octobre 2018 à Rixensart, il tenta d’échapper à un contrôle. Dans la voiture, une chaussette contenant sept boulettes. Pour Wassim A., absent aux audiences: trois ans ferme, amende de 16 000 €, confiscation de sa BMW et de 25 000 €. Le tribunal lui confère le même titre de dirigeant d’association que celui reconnu pour son prédécesseur. Tous deux s’approvisionnaient en cocaïne dans une centrale bruxelloise et donnaient à des livreurs une liste de clients domiciliés en BW. Ils "travaillaient" la nuit et, plutôt que de rentrer dans l’agglomération bruxelloise, ils allaient dormir dans un hôtel de Wavre.

Récidiviste (2 ans en 2018, 8 ans en 2020), Badr B. s’en tire avec un an ferme supplémentaire et confiscation de 10 000 €. Mohamed M’G. est condamné à un an avec sursis pour moitié, confiscation de sa Mercedes et de 10 000 € et Michael G. à 6 mois ferme et amende de 4 000 €. Des peines de travail ont été prononcées contre Abdoul C. (180 heures) et Bahadir A. (150) aux rôles secondaires, mais avec, pour chacun, une confiscation de 10 000 €. La même confiscation frappe encore Niko B. et Ibrahim D.