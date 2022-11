Wavre offre un rouleau de sacs verts

Mais la Ville entend favoriser la collecte des déchets organiques et pour motiver les Wavriens, elle offrira un rouleau de sacs à chaque ménage. Ce rouleau pourra être retiré au service des finances à partir du mois de janvier.

Ces sacs destinés aux déchets organiques ne seront plus compostables et seront en plastique. Ils seront moins chers que leurs prédécesseurs: 0,40 € au lieu de 0,50 €.

Les sacs verts seront séparés de leurs déchets, puis incinérés

Marie-Pierre Jadin (Écolo) est intervenue, d’abord en saluant le tri de plus en plus sélectif de nos déchets, avant d’expliquer les limites des sacs compostables: "Le tri sélectif ne fut pas évident au départ mais il est devenu, au fil des années, une habitude que la plupart d’entre nous ont bien intégrée. Le compostage des déchets organiques n’est pas évident pour tout le monde. Il est quasi impossible de faire un compost si l’on n’a pas de jardin, et les composts collectifs ont montré leurs limites. De ce fait, la collecte de sacs de déchets organiques, organisée en même temps que la collecte classique, constitue un réel confort et une belle amélioration dans l’histoire du tri des déchets. Je suis étonnée du fait que les sacs compostables sont remplacés par des sacs plastiques. Certes, les sacs compostables ne sont pas solides et pas conçus pour tenir une semaine complète avec des déchets organiques. Cependant, les sacs plastiques sont encore un déchet de plus à gérer. Comment vont être gérés les déchets organiques ? Va-t-il falloir vider les sacs plastiques un à un ?"

Réponse de l’échevin Paul Brasseur: "Nous n’avons pas une politique autonome en matière de déchets, nous nous inscrivons dans celle de l’inBW. Les sacs compostables utilisés jusqu’à présent se décomposent trop vite et du coup ne sont pas utilisés par les citoyens. Donc ils manquent leur objectif. L’inBW veut inverser cette tendance et remplace les sacs compostables par des sacs plastiques durs, donc plus solides. Mais ils ne peuvent pas être compostés. Ils seront séparés de déchets au centre de tri par l’inBW et seront ensuite incinérés."