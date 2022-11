La Ville de Wavre valide son premier plan climat

Grâce au programme POLLEC

Mais pour savoir de quoi il retournait exactement, il convenait d’établir un premier diagnostic pour identifier sur le territoire communal qui sont les émetteurs les plus fréquents de gaz à effet de serre. Sans surprise, après ce premier diagnostic, ce sont les transports (45 %) et le logement (31 %) qui se taillent la plus grosse part des émissions de CO2. Là encore, on était loin de l’ébauche du premier plan climat wavrien. Finalement, grâce au programme POLLEC (Politique locale énergie climat), et un appel à projets de la Région wallonne, qui subsidie en partie l’engagement d’un collaborateur chargé de coordonner la politique communale énergie climat, la Ville a pu engager Mathilde Claes. Elle est la "Madame Énergie Climat" de Wavre. Son job était donc d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi du PAEDC.

« Peut-être le point le plus important de l’année… »

Mardi soir, au conseil communal, Mathilde Claes est donc venue présenter ce fameux PAEDC, du moins son rapport et les fiches actions qui ont été incluses dans ce premier plan climat wavrien.

"C’est peut-être le point le plus important que nous avons à traiter cette année, a avancé Anne Masson, bourgmestre. Il s’agit d’un premier pas, d’un premier rapport, mais c’est un élément essentiel qui va guider nos actions futures. Ce sera plus qu’un document papier ou numérique. Je m’engage qu’à la suite de cette présentation nous puissions travailler ensemble sur ce projet avec une méthodologie de travail qu’il nous faudra inventer pour que nous puissions avancer ensemble sur les projets."

Mathilde Claes a donc présenté ce premier plan énergie climat, soit la stratégie climatique communale qui évoluera au fil du temps en fonction des politiques envisagées. En pratique, il s’agit d’une série de fiches actions qui seront constamment mises à jour.

Une méthode de travail itérative

Anne Masson a souligné que Wavre innove avec une nouvelle méthode de travail itérative. Concrètement, l’administration communale, dans le cadre du PAEDC, va souvent répéter ses actions. Ce qui a été présenté au conseil communal est donc une toute première version d’un processus itératif de plusieurs années. Le PAEDC, du moins sa version initiale est donc validé par le conseil. Le nouveau plan climat wavrien est téléchargeable sur le site internet de la commune. Il est aussi disponible en version papier au service de l’urbanisme ou de l’environnement ainsi que dans les bibliothèques communales de Limal et Wavre.