À Wavre, les Diables ne font pas (encore) recette : “Froid aux pieds, mais chaud au cœur” (vidéo)

On espère désormais que les gens vont se motiver à nous rejoindre pour les prochaines rencontres.

Et Wavre ne fait sans doute pas exception, fin novembre, les écrans géants sous chapiteau, même chauffés, ne font pas recette. “On a froid les pieds, mais chaud au cœur, sourit Cathy bien au chaud sous sa perruque noire, jaune, rouge et qui n’aurait raté l’occasion pour rien au monde. C’est l’anniversaire de mon petit-fils aujourd’hui, c’est la première fois qu’il voit un match sur écran géant. C’était important pour nous. Il n’y a rien à faire, on devait venir.”

Et si certains pointent le Qatar comme raison de boycotter l’événement, pour les personnes présentes, pas question d’en parler. Ici, tout le monde ne parle que de foot. “On ne parle pas de tout ça, confirme l’organisateur. Nous nous sommes des supporters des Diables rouges. Rien d’autre. Nos joueurs participent à un tournoi et nous sommes là pour les supporter.” Du côté des supporters, les échos sont identiques. “On est d’abord là pour le côté sportif”, confirme Bernard. “Le football est avant tout un événement fédérateur, festif et rassembleur. complète Stéphanie et Gaëtan qui ont participé à la mise en valeur de l’événement. Nous sommes là et nous serons là pour supporter nos Diables jusqu’au bout.”

Ce n’est jamais facile, vous avez vu le résultat du match de l’Argentine?

Sur la pelouse, les hommes de Roberto Martinez malmené par le Canada, l’ambiance n’est pas à la fête dans le chapiteau, malgré les coups de tambour de Robert. Alors que l’homme en noir désigne le point de penalty en début de rencontre, le chapiteau exulte une première fois grâce au sauvetage de Thibaut Courtois. Le gardien belge a même droit à une petite ovation. L’ambiance grimpe toutefois d’un cran juste avant la pause quand Michy Batshuayi envoie le cuir au fond des ficelles, même si ici, tout le monde est conscient que l’avantage est loin d’être mérité. “Mais c’est un premier match de poule, justifie un supporter juste avant d’engloutir son pain saucisse. Ce n’est jamais facile, vous avez vu le résultat du match de l’Argentine (NDLR : perdu 2-1 face à l’Arabie saoudite)?” Les Diables font le gros dos en seconde période et parviennent à conserver l’essentiel et leur maigre avantage.

Un match qui ne restera pas dans les annales, mais à Wavre, comme ailleurs, tous les regards sont désormais déjà tournés vers dimanche et le duel face au Maroc. “Il faudra montrer autre chose, prévient déjà Robert qui espère être rejoint par plus de monde sous le chapiteau wavrien. Mais je pense qu’il faudra attendre d’être sorti des poules pour voir enfin les gens se mobiliser réellement.”

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux