Wavre : Françoise Pigeolet s’en va, Anne Masson est bourgmestre

Nouveau collège

Anne Masson, première échevine, est devenue la bourgmestre faisant fonction. Elle a donc dû acter les désistements de Philippe Schyns et Marcel Ongena et demander à Denis Smolders, le premier supplément de la liste LB en ordre utile, de prêter serment et ainsi pourvoir au remplacement de Françoise Pigeolet au sein du conseil. Après cela, le conseil a été invité à se prononcer sur le projet d’avenant au pacte de majorité déposé par les listes LB, PS et DéFI. Cet avenant ayant été déposé le 10 novembre par les partenaires de la majorité entre les mains de la directrice générale, Christine Godechoul, il ne restait donc plus qu’à l’adopter. Ce qui fut le cas, majorité contre opposition. La nouvelle composition du collège communal est donc fixée comme suit: Anne Masson, bourgmestre ; Paul Brasseur, 1er échevin ; Luc Gillard, 2e échevin ; Jean-Pol Hannon, 3e échevin ; Moon Nassiri, 4e échevin ; Gilles Agosti, 5e échevin ; Kyriaki Michelis, 6e échevine ; Carine Hermal, présidente du CPAS. Ensuite, Anne Masson, la nouvelle bourgmestre a dû, préalablement à son entrée en fonction, prêter le traditionnel serment: "Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge." Ce qu’elle a fait entre les mains de Paul Brasseur. Anne Masson est donc officiellement la nouvelle bourgmestre de Wavre. Dans la foulée, le conseiller Jean-Pol Hannon a prêté serment pour devenir échevin. Il reprend une partie des compétences qu’il exerçait déjà sous la précédente législature: les marchés, les foires et les brocantes. Il aura aussi la charge du personnel communal.

Deux premières promesses mayorales

Dans le glissement des compétences, Paul Brasseur reprend à son compte le développement durable et le pilotage du plan d’actions pour le climat. En ce qui concerne les finances, Anne Masson abandonnera cette compétence qu’elle exerce depuis 2002 ! Et c’est Gilles Agosti qui reprendra cette compétence, après la première modification budgétaire, en juillet 2023. Après son discours d’introduction Anne Masson était déjà sollicitée par une interpellation citoyenne de la part de Stéphane Vanhee concernant le stade de football à construire pour le club de Wavre Limal. Stéphane Vanhee a longuement exposé les griefs du club, tristement logé dans des conteneurs à l’avenue du Centre sportif. En réponse à cette intervention Anne Masson a fait deux premières promesses: un budget de 100 000 € pour de nouveaux conteneurs plus confortables, en attendant le début des travaux du stade début 2023.