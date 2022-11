Le député wallon André Antoine a fait part, en commission, de son inquiétude à propos du financement de ces transformations.

"Il n’est pas correct de votre part, et très pessimiste et peu encourageant, d’annoncer l’abandon du projet", a répondu Adrien Dolimont (MR).

"Une nouvelle réunion avec mon cabinet, la Ville, la RCA et la Fédération est programmée ce 24 novembre", a précisé le ministre qui répondait à quatre questions posées par les députés Olivier Maroy (MR), Christophe Clersy (Écolo) et André Antoine (LE).

Le budget nécessaire pour transformer le stade Justin Peeters et sa pelouse est passé de 6,3 à 8,3 millions, expliquait l’échevin des Sports wavrien, Luc Gillard (MR), il y a quinze jours.

À la question "Qui va banquer ?" d’Olivier Maroy, le ministre Dolimont n’a pas vraiment répondu même s’il a précisé que la Région wallonne ne comblera pas les trous du budget seule: "Il semble nécessaire de rappeler une nouvelle fois que la Wallonie n’a jamais subsidié de projets à 100 %. Il faut que chacun puisse faire sa part de l’effort. S’il n’y a aucune possibilité de leur part, on avisera et on ne loupera pas le rendez-vous".

Le ministre s’est en effet dit "convaincu" que la Région wallonne ne laissera pas passer sa chance d’accueillir la coupe du monde de hockey à Wavre. Il a également profité de la triple question pour rappeler que, concernant le risque d’inondations, "le bâtiment fera l’objet d’aménagements spécifiques tandis que la conception du terrain a été adaptée afin de rendre ce dernier perméable. Les aménagements préventifs à réaliser au niveau de la Dyle, en amont du site, font quant à eux actuellement l’objet d’une étude par les parties prenantes comme le SPW, la Commune ou encore le Contrat rivières local".

En cas de nouvelles inondations, "la Régie communale autonome de Wavre s’engage à remettre le terrain en l’état dans les plus brefs délais".

Il n’y a plus de temps à perdre: la coupe du monde de hockey devrait se jouer, en partie, à Wavre en 2026.