Anne Masson succède à la bourgmestre Françoise Pigeolet à la tête de la Ville de Wavre

"Ayons le cœur fier mais l’esprit humble", a commenté Anne Masson devant le conseil communal en s’engageant à être une bourgmestre impliquée, à l’écoute et au service de toutes et de tous. Elle a annoncé que durant le premier semestre 2023, elle allait travailler à une adaptation de la trajectoire de la Ville de Wavre, et fera ensuite un état de lieu de tous les grands dossiers. Les changements au sein du collège wavrien impliquent aussi l’arrivée d’un nouveau conseiller communal, à savoir Denis Smolders, qui a prêté lui aussi serment au conseil communal de mardi.

Françoise Pigeolet, qui avait été élue pour la première fois en 2000, a été la première femme bourgmestre de Wavre lorsqu’elle a succédé à Charles Michel à deux reprises comme bourgmestre faisant fonction, puis comme bourgmestre à partir de 2018.

Les chefs de file ont tenu à rendre hommage à la bourgmestre sortante mardi soir, avant qu’Anne Masson prête serment. Ainsi, Christophe Lejeune (Écolo) a salué l’investissement "à 200 %" d’une bourgmestre qui a su prendre les rênes au pied levé et avec qui il a eu de nombreux débats. Benoît Thoreau (CH + ) a salué l’ouverture aux autres de Françoise Pigeolet et son souci de la participation citoyenne. Luc D’Hondt (DéFI) a mentionné son sens du respect des autres. "Tu as pu construire des ponts quand il n’y avait que des frontières", a aussi remercié l’échevine socialiste Kiriaki Michelis.

Longuement applaudie par les membres du collège, du conseil et du public, Françoise Pigeolet a reçu avant de quitter la salle du conseil une maquette du pont du Rialto matérialisant le cadeau de départ offert par la Ville, à savoir un voyage à Venise qu’elle rêvait de découvrir.