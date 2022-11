Charlie, 6 ans, Silou, 11 ans, et Constant, 19 mois, étaient de la partie. Accueillis par Madame Plouf, ils ont été invités à pénétrer dans le Royaume à travers un passage lumineux. Les couloirs sont truffés de personnages rocambolesques. Le décor transporte le public dans un monde magique. Une conteuse accueille les enfants qui s’installent par terre et écoutent avec ravissement son histoire.

Ensuite Madame Plouf les escorte jusqu’aux portes nommées "Cling & Clang", profondément endormies. Qu’à cela ne tienne ! Les enfants les réveillent et échangent quelques mots avec elles. Les portes réclament un mot de passe avant de les laisser passer mais… vite, le temps est compté. Les enfants entendent le décompte avant qu’elles ne se referment.

Les yeux pétillent, les sourires et les rires fusent. Il doit s’agir de la file d’attente la plus enchanteresse du monde. Quelques étapes plus tard, Charlie, Silou et Constant rejoignent saint Nicolas avant de pénétrer dans une petite pièce où ils choisiront leur livre.

Si vous demandez à cette famille ce qu’elle a préféré dans l’aventure, Silou vous répondra "L’histoire" et Charlie "Saint Nicolas". Quant à leur maman, elle vous dira: "Voir mes enfants ébahis devant les décors, les voir profiter d’un moment magique !"

Saint Nicolas « n’est pas manichéen mais plutôt dans le partage et l’écoute »

Éric De Staercke, grand chambellan de ce Royaume de saint Nicolas, est chargé de l’organisation de cette somptueuse fête: "Ça fait douze ans qu’on fait ça. C’était à l’initiative de Françoise Pigeolet qui voulait qu’il y ait une animation culturelle autour de la Saint-Nicolas. C’est pour ça que l’événement est gratuit. Saint Nicolas propose de raconter des histoires, il y a des contes et chaque enfant vient avec deux livres…"

L’un de ces deux livres sera laissé dans la bibliothèque de saint Nicolas où chacun est invité à choisir un livre. L’autre sera offert à un enfant dans le besoin. "C’est un concept qui fonctionne bien, les livres circulent", ajoute précise Éric De Staercke.

Ce directeur de théâtre et professeur dans une école de théâtre invite de jeunes comédiens à prendre un rôle dans l’aventure: "Ce n’est peut-être pas le rôle le plus difficile de leur vie mais c’est le rôle le plus nécessaire. On le sent." Et concernant saint Nicolas: "Il n’est pas manichéen, il est plutôt dans le partage et dans l’écoute de ce qu’ils ont envie de nous dire, et puis il se souvient que nous avons tous été des enfants." Cette approche donne lieu à des rencontres parfois émouvantes, notamment ce petit garçon, émerveillé, qui confie à saint Nicolas qu’il expliquera, le soir venu, cette aventure à sa maman. Une maman à qui il parle chaque soir en levant le nez vers les étoiles. "L’enfant était tellement généreux, tellement joyeux, continue Éric De Staercke. Il voulait partager ça avec la personne qu’il aimait peut-être le plus au monde. Il y a des moments vraiment émouvants. Mais ce n’était pas triste. Pour lui, c’était un moment joyeux."

Les portes du Royaume de saint Nicolas se sont refermées jusqu’à l’année prochaine. Un Royaume qui chaque année rend heureux quelque 12 000 enfants.