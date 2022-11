Wavre-Limal a besoin d’un stade digne de ce nom et va le faire savoir ce mardi à la nouvelle bourgmestre

Ce mardi, Sébastien Vanhee interpellera le conseil communal au sujet du projet de construction du nouveau stade de football à Wavre.

"Lors de la réunion entre les différentes parties, la Commune a annoncé au club que le projet de stade n’aura pas lieu. Et il n’y a surtout aucune alternative. Suite à cette annonce, le comité du club était dépité. En tant que citoyen, mais aussi parent de joueur, j’ai décidé de réagir et de lancer une action pour faire comprendre aux autorités que les installations actuelles que le club occupe au centre sportif de Wavre ne sont pas décentes. Pour faire vivre le football à Wavre, il est nécessaire que le projet de stade voit le jour. On peut entendre qu’il n’y a pas de budget. Que la Commune a des difficultés. Mais tout cela ce sont des chiffres. On oublie un peu vite que tous les garçons et filles du club méritent quand même autre chose que des containers et des tentes comme vestiaires ou buvette."

Si du côté de la régie communale autonome des sports, on se veut rassurant quant à ce projet (voir notre édition du 8 novembre), on peut comprendre que toutes ces tergiversations administratives ont eu raison de la patience des sympathisants du club de foot, car elle dure depuis 2016. La communauté des Noir et Blanc est donc motivée d’avoir une explication franche de la part des autorités communales. Ils ne veulent plus vraiment des vagues promesses à propos de ce stade.

Manif’avant le conseil communal

La pétition en ligne a déjà récolté plus de 400 signatures. La mobilisation des sympathisants du club est générale. Calicots et banderoles, avec des slogans du genre "On a besoin d’un Masson pour un stade digne de ce nom" sont déjà prêts pour la petite manifestation qui aura lieu mardi avant le conseil communal, conseil qui sera aussi celui de l’intronisation d’Anne Masson comme bourgmestre.

"On m’a dit que le moment était mal choisi, indique Stéphane Vanhee. Je ne pense pas. C’est justement l’occasion pour la nouvelle bourgmestre d’entrer de plain-pied dans sa nouvelle fonction. La plupart des parents sont mobilisés par la cause que je vais plaider devant le conseil communal. Ce sont des parents, qui comme moi, aimeraient que leurs enfants jouent au football dans des infrastructures correctes. Ma démarche, c’est vraiment une démarche de parents. Le comité n’est en rien lié à celle-ci, si ce n’est de nous avoir informés, nous parents, sur ce qui se passait en interne avec la commune. Ce sont vraiment des vestiaires corrects et une buvette plus ou moins correcte qui nous manquent pour faire vivre le club. Ces containers, on en voulait bien pendant quelques mois, en attendant. Mais cette fois, on n’en veut plus, une saison de plus."

Sébastien Vanhee espère que son intervention au conseil communal fera bouger les choses et que cette fois ce fameux stade de foot verra au plus vite le jour. La nouvelle bourgmestre Anne Masson, fan de foot, donnera certainement, plus que des promesses, toutes les réponses attendues.

La longue saga du stade de Wavre-Limal

Le club de Wavre Limal a définitivement quitté le site du Martineau en 2018. ©ÉdA

C’est hélas une vraie saga que le club de Wavre-Limal vit avec ses installations. Installé depuis son origine le long du ruisseau du Martineau, le club de Limal était connu pour posséder le terrain le plus boueux de la région. Dans les années 80, des gros travaux avaient permis d’assainir le site, et surtout de drainer le terrain, mais aussi d’y construire une nouvelle buvette, et même d’aménager un terrain de tennis en bordure du site du Martineau.

Le club de Wavre-Limal héritier administratif du matricule de Wavre Sport, suite à l’arrivée du Racing jette de Bruxelles à Wavre, y coula, quelques saisons heureuses en seconde provinciale. Tout bascula, en 2016, quand un vaste projet d’urbanisation au lieu-dit du "Martineau", là, où le club de football était installé, a donné lieu à une enquête publique. Suite aux procédures d’urbanisme, en 2018, le club de foot était contraint de se trouver de nouvelles installations. La commune propose au club de s’installer au centre sportif de Limal avec à la clé la construction d’un stade avec buvette, vestiaires et tout le toutim. Un architecte réalisa des plans. Le club de foot y trouvait largement son compte. Mais ce projet ne verra jamais le jour car en 2020, du côté de Wavre, la faillite du Racing Jet rebat les cartes.

Le comité de Wavre-Limal saute à pieds joints sur la place laissée vacante par le Racing Jet au stade Justin Peeters. Logique. Le projet de stade à Limal est abandonné… Pas pour très longtemps parce que quand arrive l’idée de la reprise du stade Justin Peeters par la fédération de hockey, voilà de nouveau le club de Wavre-Limal à la rue. La Ville ressort de ses cartons l’idée de construire un nouveau stade, cette fois au centre sportif de Wavre. Le comité du club de Wavre Limal est ravi. Las, le covid, les inondations de 2021 et un très gros volet administratif, avec notamment la dissolution de l’ASBL Sports et Jeunesse, qui gérait jusque-là les infrastructures sportives à Wavre, au profit de la création d’une régie communale autonome des sports, va plomber le projet de ce nouveau stade dont le permis d’urbanisme a quand même été accordé en décembre 2021. Certes, depuis, avec la hausse des matières premières, le budget du stade a un peu explosé, mais la Ville pourrait faire l’effort en inscrivant cette hausse à son budget 2023.