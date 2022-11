La redistribution des attributions promet un copieux lot de travail à l’ancienne propriétaire du cinéma de Wavre, échevine des Finances depuis son arrivée au collège il y a 20 ans. Elle conservera donc ses compétences actuelles: transition numérique, smart city et informatique ; affaires juridiques, marchés publics, assurances ; présidence de la Régie communale autonome wavrienne (RCAW) ; et surtout, elle garde les finances de la Ville jusqu’au début juillet 2023. Après cette période de transition, c’est Gilles Agosti qui héritera de cet important portefeuille:

"Je ne peux cacher une certaine émotion puisqu’il s’agit d’une compétence que j’affectionne tout particulièrement, moi qui en ai la charge depuis 2002, commente Anne Masson. Mais après une période d’accompagnement, bien nécessaire pour ces dossiers assez techniques, je suis convaincue que Gilles fera du très bon travail malgré un contexte budgétaire difficile !"

En plus des compétences énumérées ci-dessus, Anne Masson reprend celles qui étaient réservées à la bourgmestre Pigeolet, soit: la politique générale et le pilotage du plan stratégique transversal ; la police et la sécurité ; l’urbanisme ; l’aménagement du territoire ; la participation citoyenne ; les affaires immobilières ; et enfin, la communication, les relations publiques et le protocole.

Le retour logique de Jean-Pol Hannon

L’autre prestation de serment importante de mardi prochain concerne l’arrivée d’un nouvel échevin. Jean-Pol Hannon qui avait déjà fait partie du collège communal entre 2015 et 2018, revient. Un retour logique, estime Anne Masson: "C’est l’expression de notre respect pour la démocratie puisque Jean-Pol a récolté pas moins de 771 voix de préférence en 2018". Il reprend une partie des compétences qu’il avait déjà sous la précédente législature: les marchés, les foires, les brocantes et les associations patriotiques. Il aura aussi la charge des jumelages et du personnel communal, un domaine qu’il maîtrise bien puisque cet agent provincial est un fin connaisseur des règles de la fonction publique. "Il apportera certainement un nouveau regard et une autre écoute d’autant plus que la modernisation de notre administration et de notre gestion des ressources humaines fait partie de nos engagements prioritaires", souligne Anne Masson

Très sensible aux thématiques environnementales, l’échevin Paul Brasseur, qui devient premier échevin, reprendra, quant à lui, le développement durable ainsi que le pilotage du plan d’actions pour le climat.

Des grands dossiers qui attendent réponse

Avec l’énergie qui la caractérise, la nouvelle bourgmestre s’est déjà lancée dans le concret. Ainsi, elle promet un état des lieux des grands dossiers tels que le schéma de développement communal, la piscine, l’aménagement du parking des Carabiniers, la concession avec le gestionnaire de parking Indigo ou encore l’embellissement et la végétalisation du centre-ville. "Le message passé à mon équipe est clair: pour tous ces dossiers, nous allons dresser d’ici la fin du premier semestre 2023 un état des lieux et une feuille de route en toute transparence. Et nous ferons la même chose avec le plan stratégique transversal qui devra être réajusté. La situation a changé en quatre ans, il faut s’adapter et s’alléger !"

Il reste à peine deux années à Anne Masson pour donner de la consistance à ces promesses. Mais la nouvelle bourgmestre voit déjà plus loin et l’annonce: elle sera candidate à sa succession en octobre 2024.