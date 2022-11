Remaniement du collège: JP Hannon devient échevin

Ce projet désigne Anne Masson au poste de bourgmestre, et fait monter le conseiller communal LB Jean-Pol Hannon dans le navire amiral, autrement dit, le Collège. C’est ce qu’on peut lire sur le site de la Ville de Wavre, sous l’onglet "délibérations". On y apprend également que c’est Denis Smolders qui devient conseiller communal, en lieu et place de Jean-Pol Hannon.

Un enfant du pays

Pour rappel, Jean-Pol Hannon, 58 ans, est une figure bien connue des Wavriens. Fils de Willy Hannon – qui fût échevin sous le long règne du bourgmestre libéral Charles Aubecq -, Jean-Pol Hannon a lui-même déjà exercé des fonctions au sein du collège wavrien. Il a été échevin à Wavre de 2015 à 2018, et faisait alors partie de l’équipe montée par Charles Michel, bourgmestre empêché (par sa fonction ministérielle), Françoise Pigeolet faisant fonction. Durant cette mandature, il avait le Sport, les Associations patriotiques et les Marchés dans ses attributions.

Son accession au poste de 3e échevin paraît fort légitime. Jean-Pol Hannon avait, en effet, réalisé un très bon score personnel lors des élections d’octobre en 2018: le 7e score de la liste LB avec 771 voix, plus que Gilles Agosti (645 voix) ou Moon Nassiri (728 voix). Ces derniers deviennent donc respectivement 4e et 5e échevin dans l’équipe remaniée. La 6e échevine étant la socialiste Kyriaki Michelis.

Il est encore trop tôt pour savoir quelles seront les attributions du nouvel échevin, tout comme celles d’Anne Masson, la nouvelle bourgmestre.

Les deux prêteront serment devant le conseil communal réuni mardi, à la condition que le point soit voté, ce qui semble acquis.

Cet équipage nouvellement composé aura alors jusqu’au 13 octobre 2024, date des prochaines élections, pour convaincre les électeurs wavriens.