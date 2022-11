Ces mots sont ceux de Julia. Incarnée par la comédienne Janine Godinas, la petite fille est devenue une femme, et la femme est aujourd’hui en fin de parcours, sur les traces du cabaret de son enfance. C’est avec tendresse mais sans aucune mièvrerie, que la comédienne âgée de 81 ans vient faire ses derniers pas sur les planches, et sa vivacité force l’admiration. Madame Loyale de premier choix, elle officie en duo avec Bruce Ellison, chanteur, comédien et mime au sourire irrésistiblement contagieux et à la voix étonnante.

L’authentique swing du pianiste Druss Lecomte accompagne joyeusement Janine Godinas et Bruce Ellison. Il n’est cependant pas le seul à donner le tempo à ce spectacle de cabaret. Les artistes sont une poignée de talents piochés parmi nos compatriotes. Citons Martyn Chabry, transformiste d’origine bruxelloise, spécialiste du changement de costumes instantané, et musicienne ; l’artiste de Hula-Hoop d’origine gantoise Alexandra Malter, qui a commencé à jouer au cerceau à 13 ans dans le cirque familial ; Isabelle et Kevin, les jongleurs burlesques ; et aussi le duo, incarnant la grâce, composé de notre compatriote Bram De Beul et d’Irina Yakousheva, son alter ego aérien venu du froid. Ensemble, ils ont déjà une longue carrière d’abord dans le domaine de la danse et de l’acrobatie aérienne. Ils ont, notamment, été finalistes en 2019 de l’émission Belgium’s got talent.

Jack Cooper est le chef d’orchestre de ce cabaret familial plein de surprises. Ce magicien de formation a créé des dizaines de spectacles, il coproduit le festival Bruxellons (au château du Karreveld) depuis de nombreuses années, et est également un spécialiste des comédies musicales. C’est dans cette idée de spectacle total qu’il faut resituer cette sympathique création Julia au cabaret, écrite par Laurent Beumier.

Il y a du beau monde sur les tréteaux et beaucoup de monde dans les coulisses de ce cabaret qui s’adresse à tous, petits et grands, amateurs de pirouettes, de générosité artistique, et de sourires.

À Wavre, sur le parking de Walibi, jusqu’au 20.11. À la citadelle de Namur, du 24.11 au 4.12. À Tour et Taxis à Bruxelles, du 9.12 au 1.1.2023. https ://cabaretjulia.be/