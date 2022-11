Wavre : un concert unique après la découverte d'inédits des auteurs du Jeu de Jean et Alice

Le programme de ce concert est un peu particulier. "Nous proposerons avec un groupe de comédiens et une chorale, des airs et textes des deux Auguste, – Dupont del Sart et Brasseur-Capart -, auteurs du Jeu de Jean et Alice. Il s’agit de chants inédits qui ne font pas partie du jeu, explique Audrey Die, carillonneuse de la ville de Wavre. Les textes sont tirés de certaines publications d’Auguste Brasseur-Capart. Quant à la musique, il s’agit de partitions issues des collections d’archives du cercle d’histoire, d’archéologie et de généalogie de Wavre et du Brabant wallon."

Ces partitions, c’est en fait une trouvaille récente de la carillonneuse et Manon Lenotte, employée de VisitWavre. Elles étaient à la recherche du carnet original du jeu de Jean et Alice. "Nous fouillions dans les archives du cercle d’histoire quand nous avons d’abord trouvé des partitions pour carillon d’Auguste Du pont Del Sart, qui était alors directeur de l’Académie de Musique, raconte Manon Lenotte. Ensuite, dans le tas de partitions, il y en avait une écrite pour un chœur, avec des textes écrits par Auguste Brasseur-Capart. Ils n’ont donc pas écrit pour le jeu de Jean et Alice mais le jeu a été, pour eux, le début d’une belle complicité artistique, musicale et amicale. On pense que la chorale du jeu de Jean et Alice, née pour le premier jeu en 1954, à l’occasion de l’inauguration du carillon, et qui a perduré jusqu’au début des années 60, était le chœur à qui étaient destinées ces œuvres."

Cette trouvaille ne pouvait pas rester muette. D’où l’idée de préparer un concert exceptionnel et ainsi l’inclure dans le cadre des activités "hors jeu" puisque, pour rappel, le jeu de Jean et Alice, qui a lieu tous les 5 ans, et qui devait normalement être joué en mai dernier, a été reporté au mois de mai 2023. "Nous attendions la bonne occasion pour organiser un événement autour de ces trouvailles, avant de lancer les répétitions du jeu de Jean et Alice, programmé en mai prochain, ajoute Manon Lenotte. Ce concert a lieu ce samedi 19 novembre. Ce sera un unique concert donné avec la complicité de la chorale royale La Poutre, sous la direction de Philippe Lambert. Les solistes du prochain jeu, à savoir Patrick Mayné, Marie-Eve Teck, Isabelle Delaby et Didier Gego, feront découvrir au public les textes du docteur Brasseur-Capart tandis qu’Audrey (Die) et ses élèves de la classe de carillon de l’Académie de musique interpréteront les œuvres écrites pour carillon par Auguste Dupont Del Sart."

Le carillon de l’église Saint-Jean-Baptiste étant en pleine rénovation, les œuvres seront jouées sur un "bronzen piano" (carillon de chambre). À noter que l’entrée est libre pour ce concert.