« Les Diables ont un côté fédérateur inégalé »

Kazakhstan, San Marin, Estonie, Andorre… Autant de contrées "originales" qu’il a explorées. Aussi, il était du voyage lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Il était d’ailleurs chroniqueur dans nos pages sportives durant l’événement pour y raconter son périple. "Évidemment, l’image de la Russie s’est fortement dégradée avec ce qui se passe en Ukraine, raconte-t-il. Mais je me souviens d’un accueil chaleureux de la part des citoyens russes. Je garde en mémoire aussi un trajet de 32 heures de train pour rallier deux villes. Ou encore ce fameux Belgique – Japon lors duquel notre équipe était menée 0-2 avant de gagner 3-2. Lorsque nous étions menés au score, tout le stade, composé de nombreux Russes, s’était mis à chanter en notre faveur. C’était assez incroyable."

De bons souvenirs, donc, qui ont forgé sa passion noir-jaune-rouge. "Je ne suis pas joueur de foot moi-même. Ce que j’aime, en tant que supporter des Diables, c’est ce côté fédérateur qui est inégalable. Pour avoir passé de nombreuses heures dans les tribunes, je vous assure qu’on sent une vraie osmose entre fans belges, parmi lesquels certains sont devenus des amis. Ce n’est pas une question d’être flamand ou wallon mais plutôt d’être là pour une cause commune: notre équipe, autour de laquelle se crée cette ambiance festive, rassembleuse et où les faces sombres du foot n’ont pas leur place."

« Être supporter ne signifie pas qu’on s’en fout »

De face sombre, il en est, on le sait, question dans l’opinion publique autour de l’organisation de ce Mondial au Qatar (respect des droits humains, écologie, etc.). Notre interlocuteur, bien que fan absolu de ballon rond, en a conscience. "Climatiser un stade, c’est quelque chose d’aberrant et de complètement illogique, c’est certain, et on est à une époque où il est grand temps que la FIFA attribue de grands événements à des pays qui ont des infrastructures déjà existantes. Malheureusement, à partir du moment où les supporters seront acceptés dans des gradins – ce qui est une composante essentielle du foot –, alors il y en aura toujours, parmi eux, qui devront voyager en avion. Cette année-ci, c’est mon cas comme supporter belge. Mais être fan de foot ne signifie pas qu’on s’en fout. Dans mon petit quotidien, comme beaucoup de gens je pense, je pose des gestes quotidiens pour essayer de polluer moins, je fais attention à ceci ou à cela. Quant au Qatar en lui-même, je pars là-bas en me disant que s’il y a des règles à respecter, comme porter un pantalon dans la rue plutôt qu’un short, je les respecterai car ce sont les règles locales et qu’il faut s’y adapter. Après, en tant que supporter, on n’a pas de pouvoir décisionnel, donc je ne vois pas pourquoi on devrait être pris en otage et culpabiliser. Supporter, c’est une passion depuis longtemps, bien avant le Qatar… Pourquoi devrais-je faire une croix dessus ? Puis, je me dis qu’à notre échelle, en étant sur place, on pourra répercuter des choses qui sont anormales si l’on en voit de nos propres yeux. Des choses que les télévisions ne montreraient pas forcément. Peut-être que ça arrivera. Ou pas. J’essaie donc de partir là-bas sans a priori négatif…"

Aussi un fidèle des Red Flames, l’équipe féminine

Place aux émotions positives, donc, et à la fête. Que Renaud Vanhaelen espère belle. Avec des résultats positifs pour la Belgique ? "On a une équipe vieillissante – surtout défensivement – dans laquelle le coach Roberto Martinez tarde, à mon sens, à entamer un renouveau. Je n’ai donc pas trop d’attentes. Un quart de finale serait déjà un très bon résultat."

Et ce résultat, quel qu’il soit, n’édulcorera pas la passion de Renaud Vanhaelen pour la cause noir-jaune-rouge. Qu’il s’agisse des Diables rouges mais pas seulement, puisqu’il suit aussi l’évolution de l’équipe féminine, les Red Flames. "Cela fait quelques années que je vais voir leurs matches. Il y a un engouement qui grandit autour d’elles, le public répond de plus en plus présent, là où il y a quelques années, il n’y avait personne en tribunes. Plus que leurs collègues masculins, ce sont des personnes accessibles et disponibles. Je continuerai à les suivre car c’est aussi très chouette." Et qui sait, Renaud Vanhaelen ira peut-être les voir, elles aussi, jouer un Mondial un jour.