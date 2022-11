Depuis le 4 novembre, la troupe rixensartoise de l’Enfant des Étoiles y présente son dernier spectacle, Lune bleue, lors de onze représentations. "Tout s’est extrêmement bien déroulé jusqu’ici. C’est une belle réussite, se félicite Charles Gérard, fondateur du projet. Je craignais que le public ne nous suive pas car nous avons joué pendant 20 ans au complexe sportif de Rixensart mais j’ai été vite rassuré sur ce point. Six de nos onze dates sont sold out, presque sept, ce qui est exceptionnel."

Au total, près de 3 500 personnes sont venues ou viendront applaudir Lune bleue, le tout premier spectacle que Charles Gérard a écrit, il y a 25 ans, et qu’il a remis au goût du jour. "Il reste des places pour les trois derniers jours, ces 10, 11 et 12 novembre, nous espérons évidemment jouer devant une salle comble", poursuit le Rixensartois, ancien professeur de français et d’histoire au collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud.

Une troupe née après l’affaire Dutroux

Tous les bénéfices seront reversés à l’association L’Enfant des Étoiles qui œuvre au profit de l’enfance et de la jeunesse. "Tout a commencé au moment de l’affaire Dutroux, se souvient Charles Gérard, papa de trois filles. Après la marche blanche, un ami et échevin à Rixensart, est venu me trouver en me demandant de monter un spectacle pour marquer notre soutien, à notre manière. De là est né l’Enfant des Étoiles."

Comme le veut la coutume, lundi et mardi étaient des journées consacrées exclusivement aux écoles. Environ 1 500 élèves de maternelle et de primaire ont assisté, bouche bée, au spectacle de la troupe rixensartoise.

« Exploiter, en classe, les thèmes abordés dans le spectacle »

Parmi les écoles présentes mardi: l’Escalpade, l’école du centre de Rixensart, l’école communale d’Ohain… "Nous offrons la possibilité à toutes les écoles de s’associer au projet pédagogique afin d’exploiter de manière ludique les thèmes qui sont associés au spectacle, poursuit le Rixensartois . Dans ce cas-ci, les thématiques abordées sont l’écologie, le respect des anciens, l’accueil des étrangers…"

Une bande dessinée, créée en collaboration avec le journal de Spirou, a été éditée à 7 000 exemplaires: un support ludique et pédagogique qui utilise la réalité augmentée. "C’est le dessinateur Ruben Del Rincon qui a illustré notre histoire. C’est un chouette support pour accompagner les professeurs dans leur démarche pédagogique. Les élèves sont renvoyés vers des vidéos également."

Mardi matin, 8 h 30, ça fourmille en coulisses. Les acteurs, danseurs et chanteurs, répartis sur deux étages dans les spacieuses loges de la Sucrerie, sont impatients de monter sur scène pour la sixième fois cette semaine. Pendant que les chanteurs chauffent leur voix au premier étage, les danseurs s’échauffent derrière le rideau noir où des centaines d’élèves surexcités ont déjà pris place.

"Une salle de spectacle telle que la Sucrerie de Wavre nous change du complexe sportif de Rixensart. Là où nous devions tout emmener des gradins aux lumières en passant par les équipements sonores, ici, tout est déjà super-équipé. Il y a un confort au niveau des loges, des sanitaires, des cuisines que nous n’avions pas. Il a fallu prendre ses marques car il y a aussi certaines contraintes mais tout le monde s’est parfaitement adapté."

« Des changements de scène minutés vu l’âge des enfants »

À 30 minutes du début du spectacle, maquilleuses, couturières et bénévoles en charge du catering sont aux petits soins pour que les acteurs, danseurs et chanteurs ne manquent de rien avant de monter sur scène. "Il y a beaucoup d’enfants dont des très jeunes donc tout doit être réglé comme du papier à musique pour les entrées et sorties de scène, les changements de déguisements…"

Et aucun détail n’est laissé au hasard. Au maquillage, la couleur de peau et des cheveux a toute son importance puisque le spectacle met en scène des Indiens.

Derrière la scène, trois personnes préparent soigneusement les douze micros qui seront, tour à tour, placés sur les chanteurs.

Une dernière respiration, le regard dans le vide, et le petit Nathan, qui interprète Loup Gris, peut se lancer dans l’arène. Pour lui et ses camarades, le conte de fée prendra fin samedi soir. "La dernière représentation est souvent un moment extrêmement émouvant et déchirant car les acteurs de la comédie se côtoient et répètent ensemble depuis plus d’un an", conclut Charles Gérard qui préfère penser au moment présent.