Wavre : un petit bout de terrain pour une grande avancée

L’enquête publique, qui a eu lieu du 30 mai au 28 juin, s’est clôturée avec deux réclamations et vu tous les autres avis favorables, le collège communal a décidé d’octroyer le permis d’urbanisme pour récupérer un petit bout de terrain en plus. Ce qui a été acté lors du dernier conseil communal.

Un terrain pour jouer en national

Il s’agit là d’une grande avancée dans le projet du stade de football car celui-ci peut ainsi atteindre ses dimensions maximales. "Nous aurions pu avancer dans ce projet sans faire cette dernière démarche, explique Stéphane Crusnière, directeur de la RCAWS. Ce qui aurait été idiot car la surface du terrain de football synthétique aurait alors été tout juste suffisante pour les équipes qui évoluent au niveau provincial. Comme on ne sait pas à quel niveau évoluera le club de Wavre-Limal à l’avenir, nous avons donc introduit cette demande pour récupérer un petit bout de terrain en plus pour disposer d’un terrain synthétique suffisamment grand pour que les équipes puissent évoluer au niveau national."

Ce projet, dont le coût est estimé à 2,5 millions, comprend, en plus du terrain synthétique, un bâtiment à toiture plate de deux niveaux, dont un niveau semi-enterré. Le niveau en rez-de-chaussée sera consacré principalement au public avec une zone d’accueil, une cafétéria, des bureaux, tandis que le niveau enterré sera consacré aux joueurs des équipes du club de Wavre-Limal, avec principalement des vestiaires, ainsi qu’un espace fitness. Au second niveau, la cafétéria sera modulable, avec un espace bar et un espace cuisine afin de pouvoir organiser divers événements et festivités.

Un léger surcoût

Mais comme pour le stade de hockey, à aménager au stade Justin Peeters, au terme de la procédure d’appel d’offres, compte tenu de l’augmentation du coût des matières premières, l’ardoise finale est un peu plus élevée. " Heureusement, la majoration est nettement moindre que celle qui concerne le stade de hockey, poursuit Stéphane Crusnière.

Il faut voir si cette petite majoration pourrait être absorbée par la Commune. Aujourd’hui, personne ne peut se prononcer. La réflexion est en cours. Il faudra attendre la présentation du prochain budget communal pour savoir si oui ou non la Ville prendra à sa charge le coût supplémentaire du stade de football. " Comme la présentation du budget communal est prévue pour fin décembre, les joueurs et joueuses de Wavre-Limal peuvent donc espérer que le Père Noël leur annonce la bonne nouvelle avant la fin de l’année.