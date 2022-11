Wavre : l’auteur d’un méchant e-mail adressé au gouverneur obtient la suspension du prononcé

La procédure est connue. Avis au gouverneur de province qui a dans ses attributions la gestion des armes. Une seule solution s’offre à lui, la confiscation de l’arme qui en Belgique est prohibée et renvoi du fautif en correctionnelle à Nivelles.

Gilbert ignora la citation lancée contre lui. Le 16 mars 2021, ce tribunal le sanctionna du minimum de la peine, soit une amende de 800 € avec sursis pour moitié. L’homme prit ombrage de ce jugement et, surtout, de celui qui l’avait initié. Le gouverneur Gilles Mahieu reçut un mail exempt d’ambiguïté: "Je vais donner ma vie pour pourrir la tienne".

Gilbert avait également pris pour cibles ses parents qui, las de ses frasques, l’avaient mis à la porte de chez eux (Jodoigne) en octobre 2021. Il leur adressa un… poulet, et ces mots: "Vous allez le payer".

Ces deux menaces entraînèrent une nouvelle citation à comparaître dans le prétoire correctionnel. Gilbert n’honora pas cette invitation et, le 23 mai 2022, c’est une peine de douze mois de prison ferme qui fut prononcée à nouveau par défaut.

La note devenait de plus en plus salée, ce qui incita le gaillard à venir faire opposition à ces deux jugements et tenter de faire amende honorable ainsi que vous l’avez lu dans notre édition du 11 octobre. "J’ai été paumé pendant deux ans. L’alcool et des séjours en psychiatrie. J’étais déboussolé. Les menaces au gouverneur ? Je n’avais aucune intention de le frapper ou de le tuer !"

Le parquet ne s’opposa pas à une mesure probatoire voire même à la suspension du prononcé.

Le tribunal a revu les deux peines et il a accordé deux suspensions du prononcé fondées sur des mesures à prendre pour tenter d’éradiquer la consommation d’alcool ainsi que suivre ou entreprendre un suivi médico-psychologique.