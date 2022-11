Un chantier commun pour Wavre et Rixensart

On notera aussi que l’axe qui comprend l’avenue de Nivelles et la rue des Bleuets est un axe stratégique de la mobilité cycliste car il relie Limal et le quartier de Profondsart à la gare de Rixensart et son centre commercial tout proche, via la piste cyclable qui a été aménagée le long des voies du chemin de fer lors des travaux du RER.

Chacun sa part

À l’époque, le montant estimé des travaux s’élevait à 1 438 320 € TVA comprise. Cependant, ce chantier doit se faire en collaboration avec la Commune de Rixensart car un tiers de la voirie concernée par les travaux, soit 300 m sur les 900 m entre la route de Rixensart et le pont du Pèlerin, est à cheval sur les deux communes, dans le sens longitudinal. Donc, un accord entre les deux Communes pour se répartir la charge financière des travaux devait être trouvé. Au final, il a été décidé que Wavre prendra à sa charge 1 002 279 € complété par un subside régional de 180 906 €, tandis que Rixensart prendra le solde à sa charge, soit 255 135 €.

Le dossier financier étant bien ficelé, les autorités rixensartoises n’avaient plus qu’à l’approuver officiellement en séance du conseil communal. Ce qui fut fait le 28 septembre dernier. Pour plus de facilité, il a été aussi acté que ce serait Wavre qui piloterait l’ensemble du dossier.

Si possible en 2023

Wavre a donc pris la main et entend aller vite pour concrétiser ce chantier, car il est repris dans le "plan d’investissement mobilité active commune et intermodalité" (Pimaci) pour la période 2022-2024 et comme il est subsidié par la Région, il faut boucler les investissements dans le délai imparti. En outre, le conseil communal l’a inclus dans le plan d’investissement communal (PIC) pour la même période.

" Effectivement, nous souhaitons aller vite et attribuer le marché avant la fin de l’année, confirme Paul Brasseur, échevin wavrien des Travaux. Ceci ne sera possible que si un soumissionnaire propose un prix qui, malgré l’envolée des prix des matériaux, rentre dans le budget prévu. Ensuite, le projet doit également être approuvé par la tutelle régionale. Ce qui ne devrait en principe pas poser de problème, car le dossier est très solide.

Si le projet est attribué en 2022, le chantier pourra débuter en 2023, selon la disponibilité de l’entrepreneur à mobiliser des équipes pour ces travaux de grande ampleur. Actuellement, je ne peux pas m’avancer sur une date de fin car, bien souvent, en plus de l’aléa météorologique, il y a souvent des surprises techniques ou organisationnelles, notamment avec la chaîne de sous-traitance dans ce genre de chantier. " Vu aussi le contexte de la disponibilité ou non des matériaux, s’avancer sur un agenda est en effet devenu très hasardeux.