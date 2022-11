Le mondial de hockey avec ou sans stade à Wavre ? Le dossier est à l’arrêt et il faut désormais accélérer

Actuellement, tout ce que l’on sait, c’est qu’il manque plus ou moins 3 millions d’euros pour que Wavre possède un stade de hockey. Heureusement, un projet qui n’est pas neuf et qui date de 2020, bien avant cette candidature conjointe, avait désigné le stade Justin Peeters, suite à un accord entre la Ville de Wavre, la Province, La Région, la fédération de hockey et le club local du Lara, comme enceinte sportive devant être rénovée afin d’y accueillir le hockey et accessoirement d’offrir un stade digne de ce nom à nos équipes nationales.

Pourquoi Wavre ? Pourquoi pas Uccle ou Wilrijk ? Tout simplement parce que le projet wavrien avait été rapidement ficelé et budgétisé à hauteur de 6,368 millions d’euros. Directement, la Région wallonne, par la voix du ministre Crucke, avait annoncé un subside de 3,562 millions. Il était complété par un autre, de 800 000 € de la Province. Le solde était à répartir entre la fédération de hockey et le Lara Hockey Club de Wavre, tandis que la Ville de Wavre mettait un terrain et une vieille tribune à rénover dans ce projet. Tout a vraiment été très vite et Wavre avait soufflé la place à d’autres projets.

Ralenti par les suites des inondations de 2021, le dossier avait depuis repris sa marche en avant et dans le cadre d’un marché public, des appels d’offres avaient été lancés. Au terme de la procédure d’appel d’offres, en juillet dernier, force est de constater que le coût du projet avait explosé. "Le budget initial est passé à 8 322 694 €. À cette somme, il faut ajouter l’augmentation du coût des matières premières durant le chantier et l’augmentation des honoraires des architectes, nous dit Luc Gillard, échevin des Sports. Le ministre Adrien Dolimont (NDLR: qui a remplacé Jean-Luc Crucke comme ministre des Sports) nous a demandé de revoir les différents partenaires afin d’envisager une contribution financière supplémentaire et d’identifier certaines pistes d’économie."

Et maintenant, il faut accélérer

Depuis juillet, le dossier était à l’arrêt comme si tous les intervenants du dossier étaient dans l’attente. De quoi ? Et bien de la décision de la fédération internationale concernant le dossier de la candidature belgo-hollandaise. Et ce jeudi, comme un penalty corner, la décision est tombée. Désormais, il faut donc accélérer le pas.

"Loin de moi de vouloir pointer le politique, mais si nous voulons concrétiser le futur stade de Wavre comme lieu d’accueil de la Coupe du monde de hockey 2026, il faudra rapidement finaliser le dossier du stade Justin Peeters", a d’ailleurs commenté Serge Pilet, CEO de l’Association royale belge de hockey (ARBH) à l’agence Belga, en guise de réaction suite au choix de la fédération internationale (FIH) d’octroyer l’organisation conjointe du mondial de hockey à la Belgique et aux Pays-Bas.

Voilà donc tous les intervenants dos au mur. Et évidemment, la balle est dans le camp des politiques Qui paiera ? Qui ne paiera pas ? C’est bien la question qui reste à trancher dans ce volumineux dossier.