Pagaille d’Halloween à Walibi: la police fédérale a dû être appelée en renfort

Les visiteurs ont été se garer jusqu’à 3 km de distance du parc. Sur les accotements de la N238, les parkings du Brico, Carrefour, etc., et sur les parkings des moyennes surfaces situées dans le zoning Sud. Au Karting de Wavre (WIK), le gérant faisait lui-même la chasse aux "Walibiens", afin de préserver son parking pour ses clients. Et tout ce petit monde de rejoindre le parc, à pied, le long d’une nationale ! La tâche des policiers a été ardue. Tellement que la zone de police de Wavre a dû faire appel à des renforts de la réserve fédérale, de toute urgence.

"Nous avions mis en place un dispositif similaire aux autres années, c’est-à-dire cinq personnes pour assurer la circulation en journée sur la N238, et entre 15 et 20 policiers en soirée, explique le chef de zone de Wavre, Bernard De Martelaere. Cela n’a pas suffi, nous avons dû appeler à l’aide la réserve de la police fédérale qui nous a envoyé onze hommes."

Car les policiers n’avaient pas que la circulation à gérer. Il y avait également les visiteurs en colère. " Il y avait environ 3.000 à 4.000 personnes à l’entrée du parc dimanche matin. Les portes s’étaient fermées sous leurs yeux, et ils étaient très en colère de ne pas avoir pu y accéder, résume le chef de zone.

Certains ont empoigné des barrières nadar pour les jeter. Heureusement, nous n’avons pas eu à intervenir physiquement. Les choses se sont calmées grâce au dialogue. À l’intérieur du parc, des groupes de 20 à 30 personnes qui perturbaient ont été expulsés par le service d’ordre du parc. À leur sortie, ils ne sont pas très contents et c’est aussi aux policiers à gérer ces gens et leurs frustrations. "