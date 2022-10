« Walibi est complet pour la journée »: des abonnés en colère après s’être vu refuser l’accès au parc

Il n’était même pas 11h dimanche lorsque le parc a annoncé sur son compte Facebook qu’il est déjà complet pour la journée. "L’accès au parc aujourd’hui est garanti aux personnes ayant des tickets datés pour le 30/10/2022, aux personnes ayant réservé pour ce jour des activités Halloween payantes et aux détenteurs de Pass Platinum", avait-il communiqué.

Aux abords du parc wavrien, le refus d’entrer passe mal. "Je suis venu avec ma petite famille pour passer notre journée ensoleillée de dimanche en ayant tous un abonnement annuel. On se voit refuser l’accès. Je me demande à quoi il me sert cet abonnement? La cerise sur le gâteau, je vois que l’accès et accordé à ceux qui ont pris un ticket payant du jour. Il n’est signalé nulle part dans le règlement des abonnements que l’accès est limité pour certains jours de l’année", confie étonné un habitué auprès de RTL Info.

Le parc est-il dans son bon droit en privant d’accès les abonnements annuels? "L’abonnement donne accès au parc pendant un an, y compris à Halloween. Par contre, comme c’est indiqué dans le règlement, il n’est pas valable lorsque le parc affiche complet ou quand il est privatisé", explique Justien Dewil, porte-parole de Walibi, à RTL Info, avant de poursuivre : "Lorsque le parc est complet, nous donnons la priorité aux personnes qui ont pris un ticket daté pour le jour même."

Décaler sa visite

Le parc d’attractions avait anticipé cette forte influence. Dans une publication du 27 octobre, Walibi conseillait aux personnes qui souhaitaient se rendre dans le parc entre le 29 et le 31 octobre de décaler leur visite à partir du 1er novembre. "Chaque année, c’est pareil: Halloween est très populaire, surtout autour du 31 et du 1er novembre. C’est pour cette raison que nous avons communiqué, bien à l’avance sur notre site, nos réseaux sociaux et par communiqué de presse", a d’ailleurs commenté Justien Dewil auprès de RTL Info.

Walibi s’attend également à une grande affluence ce lundi. Il est déconseillé aux visiteurs n’ayant pas encore de billet daté de venir au parc ce 31 octobre.