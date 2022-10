Wavre : trois ans de prison pour trois agressions commises de nuit

La vigilance s’impose. Une patrouille de police finit par interpeller un SDF qui est reconnu sur base d’un panel photographique. Il passe aux aveux… et en correctionnelle à Nivelles le 30 septembre dernier sous les liens du mandat d’arrêt. Marcel (prénom d’emprunt), 25 ans, s’était manifestement retrouvé sous une mauvaise conjoncture des planètes puisque les quatre préventions les plus lourdes mises à sa charge concernent des faits qui ont été commis entre les 21 juin et 6 juillet 2022, la cinquième, un recel d’objets volés, ayant eu lieu entre le 18 et le 24 mai précédents.