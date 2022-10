Un pour tous, tous pour Stromboli !

Régine Mignon-Decroix n’est pas née dans un cirque. Elle est infirmière de formation, mais l’amour lui a fait emboîter le pas, dans cette drôle de vie, à Frédéric Dubois, un enfant de la balle originaire de Béthune (Pas-de-Calais). Ensemble, ils ont créé le cirque Stromboli il y a quinze ans. Avec quatre de leurs cinq enfants, leur beau-fils, et trois artistes belges, ils animent la modeste piste de 8 m de diamètre chaque jour. Seule leur fille aînée manque à l’appel. Elle a épousé un circassien et s’est envolée pour la France. "Nos enfants sont la 8e génération de cirque. Ils ont tous choisi leur discipline, sont autodidactes et font partie du spectacle depuis l’âge de 5 ans. Ils sont libres mais je pense qu’ils sont tous passionnés et ne voudraient pas faire autre chose", explique Régine, rassurée par les regards approbateurs de Phoëbe et Alyssia.

Le spectacle des 15 ans

À l’occasion de ce spectacle anniversaire, le cirque Stromboli a introduit quelques numéros innovants parmi les traditionnels numéros de clown, tissu aérien, jonglerie et autres équilibristes. C’est justement Régine qui sera au centre d’un spectaculaire numéro de chorégraphie et laser show, très apprécié depuis qu’il a été présenté au public. Un autre numéro très technique, de magie celui-là, et importé des États-Unis, "La Grande Illusion", promet également de ravir les yeux des petits et grands curieux.

Attention, démarcheurs malhonnêtes !

La famille Stromboli profite de l’occasion pour mettre en garde contre des gens qui utilisent leur nom et leur réputation pour vendre divers objets marketing au porte-à-porte. "Nous ne faisons jamais ce type de démarche, insiste Frédéric Dubois. Ce n’est pas du tout notre genre. Et nous ne vendons pas non plus des billets en prévente. Cela ne peut pas venir de nous. Donc, attention aux arnaqueurs ! Plusieurs personnes qui nous connaissent bien nous ont signalé ces agissements. Nous avons porté plainte à la police, mais nous n’avons pas encore pu les identifier. Et nous ne voulons pas que les gens se fassent escroquer."

Quartier de l’Orangerie (chaussée des Francs), du 27.10 au 13.11, à 16 h. Places: 10 € (gradins), 15 € (chaises). Réservations: 0494 62 00 86 ou via la page Facebook Cirque Stromboli officiel.