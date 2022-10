On constate au service ordinaire, côté dépenses, que pour tout ce qui concerne les énergies et les carburants, les chiffres explosent. En prévision des coups durs à venir, Wavre a constitué un solide matelas, au cas où… "C’est peut-être le plus important à retenir, a insisté l’échevine des Finances, Anne Masson, lors du conseil communal, mardi. Nous avons constitué une provision pour les futures dépenses énergétiques de 1,3 million d’euros. C’est un montant astronomique. Pour rappel, jusqu’au 31 décembre, nous avons des contrats fixes. Ensuite, un nouveau marché sera lancé par l’Intercommunale pure de financement (IPFBW). Et il faut s’attendre à ce que nous devrons multiplier par quatre l’ensemble de nos dépenses énergétiques. Donc, par mesure de prudence, nous imputons cela à l’exercice 2022 pour ne pas être totalement démunis en 2023."

L’IPP toujours trop tard

Il y a d’autres modifications importantes. D’abord au service ordinaire, côté recettes. On dispose d’une nouvelle estimation pour l’impôt des personnes physiques (160 000 €). Mais ce n’est pas la dernière qui sera communiquée à la Ville. "Il s’agit d’une estimation à prendre avec des pincettes", a commenté Anne Masson, qui s’attend à avoir l’ultime rectification de l’IPP en pleine finalisation du budget 2023. Ce qui ne serait pas idéal: "Il faudrait que cette dernière estimation nous parvienne bien plus vite. Ce n’est pas au moment où on pousse sur les boutons pour clôturer le budget que l’on doit avoir ces chiffres. Sinon, comme l’année passée, on devra refaire tout le travail sur notre nouveau budget". Pour rappel, l’an passé, Wavre avait reçu une dernière estimation de l’IPP de plus d’un million d’euros. Cela n’avait pas facilité les derniers calculs pour équilibrer le budget 2022.

Bref, d’autres ajustements ont eu lieu à l’ordinaire, notamment au niveau des dépenses. Bonne nouvelle, la Ville a pu récupérer 85 000 € au niveau du précompte immobilier. "Nous avons introduit un recours parce que certains bâtiments qui sont frappés du précompte immobilier ne devraient pas l’être. Nous avions déjà gagné ce recours lors des exercices précédents mais apparemment bis repetita placent…"

250 000 € pour recapitaliser la RCAW

Au niveau extraordinaire, les principaux ajustements concernent des reports d’investissements (600 000 €) pour des projets qui ne sont pas aboutis ou en attente d’autres analyses et la Ville se ménage une poire pour la soif au cas où il faudrait mobiliser des fonds rapidement. On notera que 250 000 € serviront à l’augmentation du capital de la RCAW pour constituer un fonds de roulement pour la Sucrerie. Enfin, toujours à l’extraordinaire, du côté des recettes, des terrains sont actuellement mis en vente. Ces ventes gonflent les comptes de 2,15 millions d’euros. Pour le budget de la zone de police, tant au niveau du service ordinaire, qu’au service extraordinaire, on peut juste signaler quelques glissements entre différents types de dépenses. Il n’y a pas d’augmentation, ni sur le prélèvement, ni sur la dotation communale, ni sur le fonds de réserve.

Avec cette ultime modification, le budget 2022 présente un solde positif à l’exercice propre de 202 000 €. Et l’exercice global se clôture avec un solde positif de 2 432 000 €.