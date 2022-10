Ces comportements gênants à proximité des écoles, Ludovic Duthois, conseiller communal, ne peut plus les tolérer. "Ces incivilités mettent en danger les enfants. Tout cela pour que des parents inconscients gagnent quelques minutes ou quelques mètres… Serait-il possible, en collaboration avec la police, de rappeler les bonnes pratiques à adopter aux abords des écoles ? La zone de police pourrait-elle mener des actions spécifiques pour sanctionner ces comportements ? Il faut rappeler aux parents la nécessité absolue de respecter la sécurité aux abords des écoles", a indiqué Ludovic Duthois en s’adressant au collège lors du conseil communal de mardi soir.

Réponse de Paul Brasseur, échevin de la Mobilité: " Ce sont malheureusement des comportements que nous nous connaissons et déplorons tous. Les écoles n’arrêtent pourtant pas d’essayer de conscientiser les parents, avec des petits mots glissés dans les cartables qui rappellent aux parents la nécessité absolue de respecter la sécurité aux abords des écoles, notamment en adoptant une conduite douce, calme et respectueuse des règles du stationnement. Malheureusement, le temps passe et rien ne change.

Nous sommes évidemment tout à fait d’accord de taper une nouvelle fois sur le clou. D’ailleurs, nous avons décidé de répondre à l’appel à projets de la Région wallonne pour le marquage aux abords et cela permettra de rappeler de manière encore plus forte la présence d’une école et de rappeler que la route qui passe à proximité n’est pas une autoroute et qu’il convient de faire attention aux enfants surtout compte tenu de leur petite taille et du fait qu’ils peuvent traverser à divers moments. "

Plus de fermeté

La bourgmestre, Françoise Pigeolet, a apporté une touche de fermeté avec d’autres précisions concernant la sécurité aux abords des écoles: " La police locale met tous les jours 8 à 10 policiers sur le terrain, aux abords des écoles pour sécuriser l’entrée des classes. En début d’année, elle a aussi distribué des marque-pages dans les écoles primaires pour rappeler aux parents les règles essentielles de sécurité aux abords des écoles, notamment en matière de stationnement et sur les dispositifs adaptés pour les enfants dans les voitures…

Je tiens à signaler qu’un nouveau service de circulation routière a été mis en place au sein de la zone de police depuis le 1er septembre dernier. Il est chargé, avec 3 personnes à temps plein, de réprimer les comportements inciviques et notamment les comportements inadéquats en matière de stationnement. Il est clair que ce nouveau service portera une attention particulière aux abords des écoles ".

Pour confirmer la fermeté qui sera désormais de mise, la bourgmestre a d’ailleurs rappelé, en conclusion de son intervention, un des points adoptés parmi toute la série de nouveaux règlements complémentaires de circulation routière qui était à l’ordre du jour du conseil. Ce point concerne la division du Pont Neuf en deux bandes de circulation, à proximité de l’IPES, entre le quai aux Huîtres et la rue des Brasseries. "Nous avons adopté ce point pour sécuriser les abords et empêcher le stationnement sur le Pont Neuf. Donc, désormais, le stationnement n’y est plus perçu comme gênant mais bien perçu comme interdit." Voilà qui est fort clair…