Wavre : la jeunesse n’est pas tendre avec le monde politique

Un rapport qui fait mal

Gilles Agosti, échevin de la Jeunesse, est le premier à avoir pris connaissance du rapport. Ce dernier n’est pas toujours tendre avec le monde politique. "Effectivement, il ne faut pas être hypocrite, il n’est pas toujours simple à lire. Pour le public de l’enquête, du haut de mes 33 ans, je suis déjà un vieux, dépassé, qui, en plus, fait de la politique. Leur image de la ville est cinglante. Il faut l’admettre, nous devons continuer nos actions et notre travail entamé depuis quatre ans pour déconstruire l’image qu’ils ont de la ville qui pourtant vit et propose une multitude d’activités. De même, on pèche aussi par notre manque de communication envers eux. La communication de la Ville, c’est un site internet en priorité et Facebook. Mais les jeunes n’utilisent pas Facebook. Enfin, nous manquons d’espaces de convivialité pour les accueillir."

Ce rapport dresse un état des lieux et un profil de la jeunesse wavrienne suivant différents critères. Avec une analyse des données récoltées, il dégage des points d’attention à retenir. "Il faut l’admettre, c’est un travail énorme qui est condensé dans 69 pages. Je ne boude pas mon plaisir de voir se concrétiser des actions concrètes issues de cette consultation des jeunes, via un budget, et prévoir des investissements sur des besoins réels. Ce rapport est un super outil qui, même s’il prend de l’âge, servira dans les prochaines années."

Un face-à-face pour aboutir

Mais ce rapport ne conclut pas le projet "Ça bouge dans notre commune", il y a encore une étape à franchir car ce projet est participatif. Une réunion mettra en présence toutes les parties afin de croiser les regards. Cette réunion est d’ores et déjà programmée le 4 novembre prochain. Tout le collège et un représentant politique de chaque parti représenté au conseil communal seront face aux jeunes le temps d’une soirée d’échange par rapport aux enjeux et points d’attention du rapport. Cette rencontre se fera à la maison des jeunes Vitamine Z. "Cette réunion permettra de confronter, de partager et de se mettre d’accord, d’une part sur l’état des lieux de notre jeunesse, et d’autre part, sur les enjeux à travailler ensemble à l’avenir. Il s’agit donc, dans cette étape, d’aboutir à une vision à travailler collectivement. En tant qu’échevin de la Jeunesse, j’attends beaucoup de cette rencontre", conclut Gilles Agosti.