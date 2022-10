Huit tonnes de citrouilles, 2 500 ballots de paille, 3 000 pieds de maïs dans ses allées, 350 figurants: comme chaque année depuis 20 ans, le parc d’attractions Walibi met les petits plats dans les grands "pour offrir l’expérience la plus effrayante possible aux visiteurs", sourit Justien Dewil, attachée de presse.

Durant les seize jours des vacances d’automne, les visiteurs croiseront des dizaines d’acteurs maquillés, pourront pénétrer dans des zones immersives, des maisons hantées ou encore assister à divers spectacles. "Les familles pourront profiter d’un moment halloweenesque plus cool et convivial en journée mais les plus téméraires sont attendus lors des sept nocturnes où l’horreur atteindra son apogée entre 17h et 22 h", poursuit-elle.

Si un million avait été alloué à l’événement en 2021, l’enveloppe a été encore un peu élargie: 1 400 000 € sont investis cette année. "C’est une des périodes les plus importantes pour Walibi et nous tenons à proposer le plus grand événement d’Halloween de Belgique, donc nous ne lésinons sur rien."

Parmi les trois zones du parc qui seront totalement décorées pour l’occasion, figure Rebellion Land, installée sur un terrain inexploité à l’arrière du cinéma 4D, là où se trouvait jadis le Vertigo. "Cette zone reculée sera sous le contrôle d’un gang terrible, prêt à défendre son territoire par tous les moyens possibles et imaginables, explique Justien Dewil. La peur, le feu et la torture vous y attendront si vous osez franchir leur périmètre. Au total, 23 acteurs seront mobilisés dans cette zone."

Un show sons et lumières, des flammes et des cascadeurs

Pour plonger Rebellion Land dans le décor le plus surprenant possible, Walibi Belgium a fait appel à la société FX3, de Beauvechain.

Depuis trois jours, Yannick Lietard, gérant de cette firme spécialisée en effet spéciaux, et ses ouvriers s’affairent sur le site pour que tout soit prêt pour samedi. "FX3 est en charge de l’installation des décors, des lumières, de la scène et du son car c’est une zone où il y aura de la musique avec un DJ mais également un “stunt show” toutes les heures, un spectacle sons et lumières, explique la porte-parole du parc. Le temps de montage de Rebellion Land, qui sera la plus grande et impressionnante zone du parc, représente sept jours de travail de 8h à 20h pour environ 20 personnes."

Dix-huit conteneurs, huit semi-remorques

Ingénieurs du son, décorateurs, peintres, électriciens, spécialistes pyrotechniques se sont mis au diapason. "En plus de ça, il y aura quatre jours consacrés au “light design”, c’est-à-dire à la programmation des lumières parce que le show est conceptualisé et programmé à l’avance par ordinateur pour que tout soit sécurisé pour les acteurs et les cascadeurs. Il y aura notamment des flammes de 13 mètres de hauteur donc il n’y a pas d’improvisation possible. Tout est conçu au départ d’un plan d’architecte."

Outre ces installations techniques, huit semi-remorques de matériel et dix-huit conteneurs ont été amenés par une grue de 150 tonnes pour répondre aux exigences du décor de casse de voiture voulu par Walibi. "Il y aura aussi des véhicules accidentés installés dans cette zone", poursuit l’attachée de presse.

L’année passée, Halloween à Walibi avait attiré 180 000 visiteurs. "Une année un peu exceptionnelle qui faisait suite au déconfinement mais on espère rencontrer un franc succès", conclut Justien Dewil.