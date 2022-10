La Chrysalide renoue avec le vaudeville

Une fois n’est pas coutume la troupe théâtrale rompt avec quelques habitudes et délocalise ses représentations au collège Notre Dame de Basse-Wavre.

"Effectivement, elles n’auront pas lieu à la salle Jules Collette à Bierges, ni à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Tout simplement parce que ces salles n’étaient pas disponibles et nous avons profité de l’occasion pour rompre avec cette habitude. Nous la retrouverons l’an prochain puisque nous avons d’ores et déjà réservé la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (NDLR ; la salle Jules Collette sera toujours en travaux), confirme Manon Magoche, la présidente de la troupe en ajoutant que la troupe renoue avec la tradition des comédies. En 2020, nous n’avions pas pu présenter notre traditionnelle pièce à cause de la crise sanitaire. En 2021, nous avons présenté L’oiseau bleu qui est une belle fresque mais qui n’est pas vraiment une pièce drôle. Cette fois, avec cette pièce on renoue avec une comédie drôle."

Course-poursuite burlesque

La pièce raconte l’histoire de deux familles qui se réunissent pour célébrer le mariage de leurs enfants. Durant la nuit qui précède la noce, le cousin Latschek Bobitshek annonce une mauvaise nouvelle qui risque de compromettre la cérémonie. Les convenances voudraient que la cérémonie du mariage soit reportée sauf si les deux familles prennent la fuite pour ne pas entendre la mauvaise nouvelle. La méchanceté et la bêtise des personnages de la pièce font le reste pour une course-poursuite burlesque pour que la noce puisse avoir bien lieu.

Les réservations pour assister aux représentations sont obligatoires. Elles peuvent se faire par téléphone ou par sms au 0476/07 93 87, soit au guichet de Visit Wavre au N°1 de la rue de Nivelles, ou sur le site internet de la troupe (www.ateliertheatrallachrysalide.be). Pour cette pièce la troupe propose des places VIP, à 15 €, où les spectateurs seront les invités des mariés et donc confortablement installés autour d’une table ronde, pour y déguster boissons et grignotages vendus au bar pendant la représentation. Les autres places sont en vente au prix de 12 € pour les adultes et 10 € pour les étudiants, les 65 + ans et les passeports ABCD ; à 5 € pour les enfants (-12 ans) et à 1,25 € pour les Articles 27.