Les deux artistes n’ont plus exposé depuis 2019. Ils ont décidé de se retrouver au sein d’une même exposition qui n’est pas une rétrospective mais plutôt un florilège de leur créativité des dernières années écoulées. Pour être précis, Jacq, alias Jacqueline, de Dorlodot, travaille dans son atelier à Corroy-le-Grand. Elle est pastelliste.

Un condensé créatif de ces 15 dernières années

our cette exposition, elle a rassemblé une quarantaine de tableaux qui couvrent deux thématiques. "C’est un condensé créatif des 15 dernières années, tient-elle à préciser. La première thématique reprend une série d’œuvres figuratives ou abstraites, profondes ou intimistes où j’appréhende l’horizon, entre ciel et mer, avec des jeux de lumières intéressants. La seconde thématique est plus récente. C’est un hommage à la culture, aux arts de la scène qui ont été durement touchés par toutes ces mesures sanitaires. C’était une période difficile pour tout le monde. Personnellement je débordais de créativité."

Jacq de Dorlodot sera présente à l’Espace 14e art, le dimanche 30 octobre de 15 à 18h pour parler de ses œuvres.

Le vide avec du métal et la transparence avec le verre

Bob Van der Auwera est sculpteur. Originaire de Bruxelles, il a pendant de nombreuses années enseigner la sculpture monumentale à l’académie royale de Bruxelles. Mais c’est en Brabant wallon, à Chaumont-Gistoux que se trouve son atelier où il crée des œuvres particulièrement originales qui ne sont pas toutes monumentales.

Son travail, il le résume ainsi: "Je travaille le vide avec du métal et la transparence avec le verre. Par essence le verre est transparent mais il peut donner de l’épaisseur. Le métal, c’est de la masse bien solide. Entre ces deux matériaux, j’appréhende et donne forme au vide, explique-t-il pour présenter les sculptures qu’il expose. Les pièces que j’expose peuvent au premier abord paraître simplistes. Mais il faut les voir sous toutes les perspectives. C’est alors que mes œuvres racontent tout autre chose."

Bob Van der Auwera sera présent les dimanches 22 et 30 octobre de 15 à 18h pour parler de ses œuvres.

Cette exposition est visible jusqu’au 30 octobre, uniquement les jeudis, vendredis et samedis de 14 à 18 h, ainsi que les dimanches de 15 à 18 h.

Espace 14e art, au 14 de la rue Lambert Fortune à Wavre.,