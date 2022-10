Il s’agit de "rencontres-minutes" entre les acteurs de l’alternance afin de satisfaire l’offre des entreprises et la demande des apprenants et apprenantes.

"Une recette win-win, dit l’IFAPME. Plus de 35 séances de Speed Jobbing sont organisées cette année. Il s’agit d’une rencontre directe entre un apprenant et le représentant d’une entreprise. Durant un temps limité, le jeune candidat ou la jeune candidate à l’Alternance se présente, expose sa motivation et ses atouts. Si tout se passe bien, les deux parties repartent gagnantes. La formation en entreprise peut donc commencer."

Le Speed Jobbing de la région de Wavre se tiendra au centre IFAPME de Limal ce lundi 17 à partir de 9h et aura la vente pour thématique.

"La formule offre un sérieux gain de temps puisque j’ai vu 12 personnes en deux petites heures, explique Jérôme Windal, gérant d’un magasin bio. Cela permet aussi de juger de la motivation de chaque participant et de pouvoir comparer les différents candidats."

Les candidats-apprenants sont coachés en vue de préparer ces entretiens. Une équipe pédagogique les accompagne tout au long du processus afin de les préparer à l’insertion dans le monde professionnel.

"C’est l’occasion d’être confronté à un patron sans avoir à aller sur le lieu du travail, ce qui enlève une partie du stress", poursuit Matthéo, apprenant en vente.

En 2021, plus de 10 secteurs d’activité étaient au programme. Les jeunes candidats et candidates ont pu rencontrer des entreprises évoluant dans les secteurs de la coiffure, la vente, la construction, l’automobile, la restauration ou l’informatique, pour ne citer que ceux-là.

Toujours en 2021, l’IFAPME a organisé une trentaine de séances de Speed Jobbing dans toute la Wallonie au cours de cette semaine. Près de 200 candidats et candidates IFAPME et plus de 80 entreprises se sont rencontrés.

Au final, durant ces échanges, "de nombreux contacts ont été noués et des rendez-vous pris pour de futures rencontres. Des stages découverte métiers ainsi que quelques contrats ont également été signés", constate encore l’IFAPME.

Centre IFAPME, rue Charles Jaumotte, 7 à Limal (Wavre) https ://www.ifapme.be/speedjobbing