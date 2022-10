Wavre : tous égaux sur le plan numérique ?

Mais nous ne sommes pas si ignares que cela. On constate en effet que les compétences numériques les mieux maîtrisées sont celles de la communication, notamment la communication instantanée, celle des réseaux sociaux. De même, le mail est aussi une application qui est très utilisée et assez bien comprise. Nous savons donc bien communiquer numériquement, certes, mais peut-être pas toujours de la bonne manière.

D’ailleurs, quand il s’agit de trouver ou de comprendre une information, on constate que dans la population wallonne, il y a des défauts flagrants de maîtrise de ces compétences. "En effet, certains ont un peu du mal à savoir comment recouper l’information pour s’assurer que cette information n’est pas une fake news, confirme André Delacharlerie, directeur de l’observatoire du numérique de Digital Wallonia. Cela demande une vraie compétence numérique."

Et c’est pareil quand il s’agit de résoudre des problèmes pour des difficultés techniques rencontrées dans le monde numérique. Quand on aborde cette question, la plupart d’entre nous nagent dans la panade numérique. Pourtant entre 2020 et 2022, à l’occasion de nos confinements sanitaires successifs, notre consommation numérique a augmenté. Nous n’avions pas vraiment le choix.

"La crise sanitaire a effectivement augmenté le niveau d’usage chez beaucoup d’utilisateurs. Mais aujourd’hui, et malgré cela, il reste une portion significative de Wallons qui est marge totale vis-à-vis du numérique, poursuit André Delacharlerie. Pour ces personnes, il y a un vrai travail à réaliser pour améliorer leur compréhension du numérique. Si on peut mieux le faire comprendre, le citoyen pourra mieux savoir comment gérer cela."

Un réel retard

Dans la population vulnérable sur le plan numérique, c’est-à-dire n’ayant pas ou peu de compétences dans ce domaine, aucune catégorie d’âge n’est épargnée. Bizarrement, de nombreux jeunes, de 16 à 29 ans, sont concernés et ne sont pas à l’aise avec tous les usages numériques. Et cela est flagrant quand on parle de cybersécurité. Peu importe la catégorie d’âge, la cybersécurité reste une vraie compétence numérique.

"Trop peu de monde sait effectivement ce qui doit se faire et ce qu’il vaut mieux ne pas faire, ajoute André Delacharlerie. En Wallonie, surtout au niveau scolaire, on a un réel retard dans l’appropriation du numérique. C’est un grave problème parce que c’est important pour la culture générale et aussi pour l’accès aux métiers du numérique. Pourtant, à l’école, le numérique est aussi un outil pour apprendre, qui doit permettre de diversifier les façons d’apprendre. Mais on constate que ce n’est pas beaucoup le cas. Malheureusement, le numérique a été classé dans un groupe dans lequel il y a les activités manuelles, techniques, technologiques. Las, il n’a pas la place prépondérante qu’on devrait lui donner dans notre enseignement."