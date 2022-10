Faux en écriture et escroquerie à Wavre : simple déclaration de culpabilité

Des faits anciens, a reconnu la substitute du procureur du roi Magali Raes, de la part d’un prévenu qui a un casier judiciaire vierge, mais qui n’en a pas moins perçu certaines sommes destinées à la société immobilière. Elle se contenterait d’une simple déclaration de culpabilité à condition que l’intéressé rembourse les parties civiles.

Sur le banc réservé à ces dernières, l’avocat de la société qui a expliqué qu’aucun début de preuve n’existe quant à une convention ou plutôt un accord verbal vanté par David C. à propos d’une autorisation accordée de pouvoir conserver 10 000 € eu titre de rémunérations.

David C. a été administrateur délégué de la société de juillet 2016 à octobre 2017. Il démissionna suite à un différend avec une banque qui entraîna des difficultés au plan des investissements. Il fut question d’un compte intermédiaire puis de comptes bancaires personnel et de la société avec des confusions qui expliquent la prévention de faux en écriture.

Celle d’escroquerie concerne cinq personnes qui ont versé diverses sommes au prévenu et non à la société. Elles vont de 1 500 € à 17 900 € en passant par 7 500 € et deux fois 10 000 €.

Seule une de ces parties civiles était présente à l’audience. Philippe H. n’est pas d’accord avec la thèse du prévenu qui parle du prêt de 17 900 € consenti à "un ami". Il s’agit d’une somme destinée à un investissement immobilier. En tout état de cause, le bénéficiaire a signé une reconnaissance de dette et il a demandé des termes et délais pour pouvoir honorer ce remboursement.

Le tribunal s’est rangé aux réquisitions du parquet: simple déclaration de culpabilité mais obligation de rembourser Philippe H.