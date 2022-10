Les boues de curage des avaloirs déposées à l’inBW, sur le site de la station d’épuration de Basse-Wavre ?

C’est un projet que l’inBW porte depuis plusieurs années : la création d’un centre d’accueil et de drainage des boues de curage des avaloirs. Et il vient de franchir une étape puisque suite à la demande de permis d’urbanisme, il fait l’objet, jusqu’au 17 octobre, d’une enquête publique à Wavre et Grez-Doiceau.