n test pour économiser l’éclairage public dans trois quartiers de Wavre

Diminuer la consommation d’énergie, c’est un peu le credo de tout le monde. Personne ne peut échapper à la sobriété énergétique. Dans ce cadre d’une sobriété accrue, le REW a donc décidé de passer d’abord par une phase test d’atténuation de l’éclairage public dans trois quartiers wavriens avant de passer à sa généralisation sur le territoire communal.

Le REW, en tant que gestionnaire du réseau de distribution (GRD), possède actuellement un parc d’éclairage composé d’armatures LED à hauteur de 73%. Cela grâce à un programme de "relamping" initié en 2016.

Malgré un nombre de lampes supérieur, ce "relamping" a permis de diminuer la consommation électrique annuelle de l’éclairage publique d’un million de kWh ! Et dans une autre mesure de diminuer les émissions de CO2 de 262 tonnes par an. En outre, grâce à la technologie installée lors du relamping, le REW peut ajuster l’éclairage public de manière très fine.

60% d’économies

Ainsi, chaque quartier, chaque rue, chaque point lumineux peut être contrôlé à distance. On peut donc diminuer ou augmenter l’intensité de l’éclairage en fonction des besoins. Actuellement, le programme standard propose un éclairage de 100% jusqu’à 22 h, de 80% jusqu’à minuit, de 40% jusqu’à 6h pour revenir à 100% en fin de nuit.

Avec ce test, et un programme d’atténuation identique, le REW estime pouvoir faire 60% d’économies dans les trois quartiers résidentiels wavriens sélectionnés. Ce qui n’est pas négligeable.

Les trois quartiers

Le premier quartier se situe à Bierges et concerne la rue René Jurdant et le chemin de l’Iris.

Le second concerne le quartier Jehan à Wavre et les voiries concernées sont les avenues Chevalier Jehan, des Huit Bonniers, Duc Henri de Brabant, Duchesse Jeanne, Duc Wenceskas, Abbaye d’Affligem, Marie de Hongrie, Charles-Quint, Fond des Cloches ; de l’Éperon, Bois Becquet et Charles le Téméraire.

Le dernier quartier se trouve à Limal et concerne les quartiers du Trou du Wooz et du Tienne du Preux soit les rues Géry Everearts, Antoine André, Acreman, de la Scavée, du Bois l’Abbé ainsi que le sentier du Preux, et la Scavée du cantonnier.

Du côté du REW, on ne précise pas la durée du test mais on insiste sur le fait que l’atténuation de l’éclairage public pourrait aisément être programmée, dès à présent, à l’ensemble des quartiers résidentiels de Wavre, Limal et Bierges déjà équipés en armatures LED.

Mais avant cela le REW souhaite d’abord évaluer son nouveau programme d’économies et récolter l’avis et les ressentis des Wavriens concernés par ce test avant de programmer l’atténuation dans d’autres quartiers. L

e REW récoltera l’avis des Wavriens concernés par ce premier test de manière individuelle au moyen d’un questionnaire papier et/ou digital.