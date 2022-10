Centre de FomationBW à Wavre : pour des pompiers de mieux en mieux formés (vidéo)

La formation des services de secours est en effet une compétence exclusivement provinciale et pour cela, "FormationBW" occupe le bâtiment Vinci, dans le zoning Nord de Wavre.

Plus d’une vingtaine de candidats sapeurs-pompiers y apprennent le métier chaque année, mais les hommes du feu déjà en poste – ils sont environ 400 – y passent aussi pour suivre les formations continues.

Forçage de portes

Au programme notamment, opération d’autopompe et d’engins aériens, recherche des victimes dans un logement (un appartement a été aménagé sur place pour simuler diverses situations), déblaiement, sauvetage de grands animaux, brancardage en milieu difficile, lutte contre les nuisibles (frelons asiatiques, par exemple), et même… forçage de porte.

"Pour intervenir, il faut pénétrer dans les lieux: c’est une compétence à part entière pour un pompier, explique Martin de Laveleye, formateur et pompier à Braine-l’Alleud. E n cas d’incendie, si on défonce la porte, on perd le contrôle de l’ouvrant, et on donne de l’air pour activer les flammes. Avant, il n’y avait pas de formation au forçage des portes: dans les casernes, il y avait une transmission empirique de certains savoir -faire. Cela compor tait de bonnes choses… et d’autres moins pertinentes. C’est important de formaliser, et de suivre ensemble l’évolution des techniques. D’autant que sur le terrain, les pompiers de plusieurs casernes coopèrent sur les mêmes interventions."

Pour le président du collège provincial Tanguy Stuckens, ce centre de formation est un outil indispensable. En plus de permettre les échanges entre les pompiers de toute la province, il permet aussi de mutualiser les moyens.

En 2022, 134 journées ont déjà été consacrées à former les membres des services d’incendies du Brabant wallon. FormationBW dispense également les cours pour ceux qui veulent passer des brevets pour afin de devenir caporal, sergent, adjudant, etc. Et le bâtiment Vinci abrite également les formations en matière d’aide médicale urgente (AMU), tant pour les pompiers que pour les ambulanciers des services privés qui travaillent pour le 112.

Faire face à de nouveaux risques

Christophe Dister, président de la zone de secours du Brabant . ©EdA Mathieu Golinvaux

Le budget annuel de fonctionnement de l’école du feu et du département AMU est d’1,5 million d’euros, dont environ 300 000 euros de subsides du Fédéral. Le solde est assumé par la Province.

"Une formation de qualité et diversifiée est un élément important pour la zone de secours, confirme son président, Christophe Dister. Cela permet d’assurer la sécurité tant de nos hommes que celle des citoyens du Brabant wallon. Disposer d’un lieu unique, central au niveau géographique et bien équipé, est un bond en avant pour la zone en matière de formation. C’est indispensable, d’autant plus qu’on fait à présent face à de nouv eaux risques: on l’a vu avec la crise sanitaire, les inondations de l’an dernier ou la sécheresse de cet été qui a provoqué des feux importants… Il faut suivre l’évolution, continuer à investir dans la formation et dans le matériel."

Par ailleurs, FormationBW accueille aussi certaines formations de l’académie de police de Namur, délocalisée à l’intention des policiers de la province. Des cours y sont également donnés dans des matières administratives spécifiques pour les agents de la province, des communes et des CPAS brabançons wallons.