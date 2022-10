Wavre et Rixensart : dix Bruxellois impliqués dans un dossier de vente de cocaïne

Tous ces prévenus sont domiciliés à Schaerbeek, Ixelles, Woluwe-Saint-Lambert ou Bruxelles. Des liens ont été établis entre eux tout au long des dix cartons rédigés par les enquêteurs, mais ils ne les ont pas tous reconnus au cours de cette première audience au cours de laquelle la substitute Stéphanie Bonté a démêlé l’écheveau tissé entre le 30 juin 2018 et le 15 mars 2019.

Plusieurs prévenus n’en étaient pas à leur coup d’essai. Le casier judiciaire de l’un affiche par exemple 35 condamnations, celui d’un autre une peine de 6 ans de prison ferme alors qu’un troisième, qui avait écopé de 3 ans secs, a reçu une nouvelle sanction lourde de 30 mois avec sursis. Ils connaissent donc la musique et, s’ils sont parfois en aveux, c’est pour minimiser leur rôle ou diminuer la longueur de la période infractionnelle.

On retiendra surtout le travail opéré par les enquêteurs sur la téléphonie qui permet de débusquer tel petit malin qui dispose de deux GSM, l’un réservé aux acheteurs, l’autre aux livreurs mais qu’il utilise, comble de roublardise, pour s’appeler soi-même de l’un vers l’autre.

On épinglera aussi les dires de tel prévenu d’Uccle que l’on retrouvera à plusieurs reprises dans un hôtel de Wavre, fréquenté comme par hasard par d’autres prévenus. À l’entendre, il s’y est rendu parce qu’il n’y avait plus moyen de trouver une chambre à Bruxelles et parce que la route était moins longue que s’il avait dû rentrer chez lui. La substitute avait fait le calcul: 11 km à parcourir pour regagner son logis, 32 pour gagner la capitale de notre province.

Plaidoiries le 17 octobre

Des sanctions modulées ont été demandées: pas de peine complémentaire pour deux prévenus déjà condamnés pour des faits similaires à Bruxelles, 150 heures de travail pour tel autre qui avait prêté son véhicule pour une expédition nocturne, mais 3 ans ferme pour tel autre qui n’avait pas pris la peine de se présenter dans le prétoire et 40 mois pour le dirigeant de cette association. On se reverra le 17 octobre pour les plaidoiries.