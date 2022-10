Le budget de 6,4 millions prévu pour la transformation du stade wavrien et l’aménagement d’un nouveau terrain de hockey ne sera pas suffisant pour concrétiser le projet. Il va falloir ajouter un tiers de cette somme pour y parvenir.

Initialement, le budget de 6,368 millions d’euros devait être assumé par la Région wallonne (3,562 millions), la Province du Brabant wallon (800 000 €), la Ligue francophone de hockey et le Lara Hockey Club de Wavre, qui se partageront l’occupation du nouveau stade.

La Ligue a fait savoir qu’elle ne pourrait pas financer le surcoût de 2 millions.

Ce lundi, au parlement wallon, le député André Antoine (LE) a demandé au ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR), si la Région pourrait augmenter sa participation financière au projet: "Les autres partenaires n’étant pas en capacité d’intervenir, c’est le moment de vérité. Ou bien la Région wallonne procède à une rallonge budgétaire. Ou alors, elle dit non – pour des raisons qui lui sont propres et que l’on peut peut-être comprendre – et le projet est alors purement et simplement abandonné".

Le moment de vérité n’était pas encore arrivé, à en croire la réponse du ministre: "Plusieurs réunions avec mon cabinet, la Ville de Wavre, sa RCA, la fédération et l’administration régionale se sont ainsi tenues chaque fois avec l’objectif de trouver des solutions aux problèmes rencontrés, a répondu Adrien Dolimont. Une nouvelle réunion est programmée dans les prochains jours entre la Ville et mon cabinet. Cela étant, même s’il semble prématuré d’évoquer ici la position de la Wallonie dans ce dossier, je tiens à rappeler que celle-ci a déjà alloué au projet une enveloppe budgétaire de 3,562 millions. Elle ne peut dès lors être considérée comme étant un élément bloquant dans la mise en œuvre du futur stade. Il me paraît opportun d’envisager une participation de toutes les parties prenantes à ce dossier."

Il ne faudra pas traîner, prévient André Antoine, si la Région espère faire de Wavre un camp de base à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024 ou lors de la coupe de monde que la Belgique souhaite coorganiser avec les Pays-Bas en 2026.