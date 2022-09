Wavre : il y a 40 ans, le policier Claude Haulotte était abattu devant l’armurerie Dekaise

La signature de ceux que l’on aura coutume d’appeler "les tueurs du Brabant wallon" vient d’apparaître en lettres de sang sur le sol de la future capitale de notre province.

Il est environ 10 h 30. L’armurier Daniel Dekaise discute avec deux clients dans son magasin lorsque font irruption trois hommes armés. L’un d’eux, qui pourrait être le chef de cette expédition, est vêtu d’un long manteau, il porte un chapeau de pêcheur, une moustache et des lunettes. Il aurait été maquillé.

Il fait des moulinets avec un FAUL calibre 10, un fusil de chasse à deux canons dont on apprendra qu’il a été volé le 13 mars 1982 chez un armurier de Dinant. Il porte un coup à Daniel Dekaise, fait voler en éclats une vitrine et s’empare d’une mitraillette Beretta assez spéciale. Les précisions vous seront apportées dans un autre article.

« Cette agression a été montée comme une véritable opération militaire »

"Venez, on se tire, on a ce qu’on cherchait", hurle-t-il alors que ses comparses volent une dizaine d’armes de poing. Les trois malfrats sont venus à Wavre à bord d’une Volkswagen Santana.

Ils quittent le magasin. Leur regard croise un policier. Croient-ils que Claude Haulotte, prévenu par on ne sait qui, va intervenir ? En tout cas, ils n’hésitent pas et font feu. Le policier s’écroule. Il est achevé d’une balle tirée à bout portant dans la nuque.

Un ancien para de la Légion étrangère a vu la scène. Il témoigne: "À mon avis, cette agression a été montée comme une véritable opération militaire. J’ai fait cette déduction à partir de la façon dont ils ont contourné le combi des deux côtés pour surprendre le policier".

Les bandits prennent la fuite. La gendarmerie a été alertée. Deux membres de la BSR – Roland Campine et Bernard Sartillot – se lancent à la poursuite de la Santana. Elle avait été volée à Lembeek et elle avait déjà été utilisée pour un vol commis dans une épicerie de Maubeuge la nuit du 13 au 14 août 1982. Trois cambrioleurs y ont dérobé champagne, vin, café et thé. Dérangés par l’arrivée de trois policiers, ils tireront vers eux avant de s’enfuir.

À Wavre, les enquêteurs interrogent l’armurier aux fins d’essayer de savoir avec qui il est ou était en relations professionnelles puisque, à suivre l’exclamation du chef de bande, l’expédition avait un but précis et connu.

Dans le flot d’informations recueillies, apparaissent un colonel anglais, l’Américain Bob Gray de la CIA, présenté comme membre des services spéciaux en charge du terrorisme, le marchand d’armes Willy Pourtois qui, à l’occasion, travaille pour la Sûreté de l’État, Willy Van Baelen, un trafiquant d’armes qui est en contact étroit avec des Libanais, la société bulgare Kintex qui travaille aussi pour les services secrets soviétiques.

Tous ceux-là sont manifestement bien informés quant au savoir-faire de l’armurier wavrien pour transformer des armes et réaliser des accessoires très complexes.

L’identité des membres du commando descendu sur Wavre est restée inconnue.