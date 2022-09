Les commerces indépendants: la véritable plus-value du centre de Wavre ?

Thomas Dieu a ouvert Tout Hockey il y a huit mois à la rue des Carabiniers. Il a décidé de s’installer à Wavre car il pensait que l’E411 et le grand parking du centre lui offriraient un emplacement stratégique. Mais le bilan n’est pas très positif. L’objectif était d’apporter aux hockeyeurs – supposés très nombreux dans le Brabant wallon – la possibilité de s’équiper chez un spécialiste. C’était sans compter avec les soucis rencontrés depuis l’inauguration. "Wavre ne m’apporte rien, c’est moi qui apporte à Wavre", se désole Thomas Dieu, qui ajoute avoir reçu peu d’aide de la part de la Ville. "C’est devenu mort", ajoute-t-il. De quoi freiner le jeune commerçant dans son envie, pourtant indéniable, de continuer.

De son côté, Le Lavandin a ouvert ses portes en mai dernier dans la rue du Pont du Christ. Géré par Frédéric De Baecker et Jeanne Erpelding, ce magasin cherche encore à se faire connaître. Mais les gérants semblent ravis de leur installation: "Wavre est un chef-lieu. On est bien situé et on peut toucher la clientèle flamande et bruxelloise", explique Frédéric De Baecker. Ce dernier est d’ailleurs content que Wavre accueille de plus en plus de commerces particuliers. Aux yeux de Frédéric De Baecker, ils sont l’avenir de la ville de Wavre. Les clients sont souvent à la recherche des choses qui sortent de l’ordinaire. "On ne vend pas que des produits dans les petits commerces particuliers, on vend aussi des histoires. Dans le commerce spécialisé, le service et les connaissances plaisent aux clients qui, une fois fidélisés, peuvent parfois venir de loin."

D’après ce commerçant, c’est là que se trouve la solution pour aider Wavre à rester une ville du commerce, qui n’a pas à pâlir devant les grands complexes commerciaux comme l’Esplanade de Louvain-la-Neuve.

Sur l’opportunité d’une opération telle que le Week-end du Client, à nouveau, les avis divergent.

Le gérant du Lavandin est enchanté d’y participer et compte d’ailleurs fortement sur ce week-end pour mieux se faire connaître. Le gérant de Tout Hockey, lui, se montre nettement moins enthousiaste: "J’y participe surtout pour faire plaisir à l’association des commerçants", indique-t-il, précisant que lors de la dernière braderie, il n’a reçu que quatre clients dans son magasin. De quoi le décourager à se rallier à ce genre de rendez-vous, qui demande des heures d’ouverture exceptionnelles.

Il est vrai que Tout Hockey, à l’inverse du Lavandin, s’adresse à une clientèle de niche. Sans doute tous les hockeyeurs susceptibles de franchir les portes de ce magasin spécialisé connaissent-ils déjà son existence…