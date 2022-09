Le marché fait vivre la ville de Wavre même s’il fait de l’ombre à certains commerces

Le marché attire du monde, mais de moins en moins selon plusieurs commerçants que nous avons rencontrés. D’ailleurs, tous ne se réjouissent pas lorsque les maraîchers débarquent. Et pour cause, les étals de ces derniers, accompagnés de leurs camionnettes et autres, sont assez conséquents et cachent les vitrines des boutiques.

C’est notamment le cas pour Aurore Kruyen, Wavrienne et gérante du magasin "Shop for Geek" depuis quatre ans.

"Aujourd’hui, il n’y a pas de camion devant ma vitrine donc ça va. En fait c’est très simple, si un maraîcher arrive et se met devant ma vitrine, je vais perdre des clients. Si pas, il n’y a aucun souci", explique la jeune femme.

Le commerce d’Aurore n’est, bien entendu, pas le seul concerné.

Un autre commerce pense fermer boutique dans les prochains mois et lui évoque la pandémie, les inondations et la perte de popularité du marché.

"Ça fait quelques années que c’est difficile, indique André Cloek, gérant du magasin" Chute Price "depuis 17 ans. Il y a d’abord eu la pandémie de coronavirus qui ne nous a pas rendu la tâche facile. Et puis l’année dernière, mon commerce a été le plus touché par les inondations au mois de juillet. Je n’ai reçu aucune prime et aide de l’État pour pouvoir me relancer. Si ça continue comme ça, je vais devoir fermer le magasin".

L’achat en ligne plutôt qu’aller faire les boutiques

André remarque également un délaissement des jeunes du marché et des boutiques au profit d’Internet. "Dans le temps, le marché nous apportait énormément de clients. Aujourd’hui, la ville est désertée par la clientèle. Ce sont surtout nos jeunes qui ne sont plus intéressés par les marchés. Ils préconisent internet et cela est en train de nous tuer petit à petit", concède-t-il.

Même son de cloche pour Chantal De Wever, employée chez Sergent-Major depuis près de 20 ans. Bien qu’elle voie le marché d’un bon œil pour la ville, elle dénonce l’utilisation d’internet pour effectuer ses achats. "Internet c’est de la fainéantise. On est dans le fauteuil, on réserve, puis on reçoit devant la porte. Et si ça ne plaît pas, on ramène. Ce qui me fait rire, c’est que les gens qui achètent en ligne se plaignent de ne pas être correctement conseillés. Mais justement, les commerçants sont là pour ça ! On est en train de tuer les petits commerçants en fonctionnant comme cela", s’exclame l’employée de chez Sergent-Major.

Pas question de supprimer le marché

Lorsque l’on demande à Alexandra Michaux si ce serait une bonne idée pour le commerce de supprimer le marché le mercredi, celle qui gère le magasin la "Lingerie Pierre" depuis 40 ans, réfute : "Non. Ce serait une catastrophe pour la ville de Wavre de supprimer le marché du mercredi. D’accord, il y a moins de personnes qui viennent qu’avant mais le marché fait vivre la ville. Il fait connaître la ville à travers la province. Le marché est trop important pour la ville que pour être supprimé", avoue la commerçante originaire de Wavre.

Les avis des commerçants sont donc partagés en ce qui concerne le marché du mercredi. Que ce soient les commerçants qui sont en difficulté ou ceux qui font tourner leur commerce à plein régime, ils sont d’accord sur un point: laisser le marché pour faire vivre la ville de Wavre.