L’arrivée de nouveaux commerces indépendants dans le centre-ville n’est pas encore assez pour Linda Vander Aa, Wavrienne et gérante de L’Amateur du cigare. "Il faudrait remonter 35 ans en arrière. À cette époque, Wavre, ce n’était que des petits commerces. Malheureusement, ils ont quasiment tous disparu. À cause du manque de mobilité, les gens ne viennent plus, à cause des parkings payants, et à cause des aménagements ou des projets immobiliers qui ne se font pas."

Cette envie de voir plus de petits commerces spécialisés est confirmée par François Delhaize, gérant du magasin Cinebel Photo. "Les clients sont de plus en plus demandeurs de commerces plus pointus, de services. C’est une chose que l’on ne trouve plus trop avec les grandes surfaces, etc. Donc oui, pour moi la Ville de Wavre doit essayer de ramener le plus possible de commerces spécialisés pour pouvoir faire vivre la ville un maximum."

Ce Week-end du Client, sera l’occasion pour de nombreux Wavriens et Brabançons d’aller faire un tour dans ces commerces spécialisés.