Moon Nassiri, l’échevin du Commerce, de Wavre.

Wavre a été choisie pour être la ville phare du Week-end du client, action mise sur pied par Comeos, UCM, et leur homologue flamand Unizo.

"C’est un réel plaisir, nous en sommes ravis, commente Moon Nassiri, l’échevin du Commerce wavrien. Nous avions déjà eu la chance d’être ville phare en 2018. L’événement avait alors connu un succès incroyable. En tout cas, c’est une grosse plus-value pour mettre Wavre et ses commerçants en lumière grâce à une grande campagne de communication nationale. Ce n’est pas négligeable. Cela permet de motiver les commerçants et d’attirer les clients qui viendront de bien plus loin qu’habituellement."

L’échevinat du Commerce a donc mis les bouchées doubles et prévu tout au long du week-end de très nombreuses animations pour les enfants, sur la place Cardinal Mercier. Cela complétera les animations des sponsors officiels. Pour le reste, ce sont les commerçants qui se chargeront de l’animation.

" Wavre est une ville commerciale et commerçante, assure l’échevin Nassiri. En plus de grandes enseignes, Wavre compte de nombreux commerces indépendants spécialisés dans des produits de niche qui font sa spécificité et son attractivité. Notre centre-ville est convivial et accueillant et nos commerçants sont dynamiques et s’investissent énormément au quotidien.

La présence de boutiques et de maisons de renom assure également une réelle diversité de l’offre. On trouve de tout à Wavre et pour tous les goûts. Il est aussi agréable de venir y boire un verre ou manger un bout en terrasse dans les ruelles. Pour l’occasion, nos commerçants ont également prévu des petits cadeaux et des attentions pour gâter les clients tout au long du week-end. "

Coup de pouce aux porteurs de projet

Pour l’échevin, ce week-end dédié au commerce de proximité est une belle occasion de mettre en avant le Fonds de développement commercial (FDC) mis en place en 2021 pour accompagner les porteurs de projet commerciaux désireux de s’implanter à Wavre. Une initiative inspirée par d’autres villes afin de redynamiser leur centre. Mais en quoi consiste ce FDC ?

"Il s’agit d’aides financières, résume l’échevin. L’objectif de la Ville est de diminuer le nombre de cellules vides et ainsi de contribuer à la redynamisation du commerce dans le centre-ville. Cela doit aussi améliorer la mixité commerciale, car les projets sont sélectionnés en fonction de leur originalité et nous voulons favoriser l’implantation de certains commerces en fonction de besoins identifiés sur telle ou telle zone. L’aide se traduit soit par une aide pour le loyer, soit par une prime à l’installation."

Les projets sont sélectionnés par un jury et validés par le Collège communal. Et les aides ne sont pas négligeables.

Depuis octobre 2021, date de la création de ce fonds, dix-huit candidatures ont été introduites. Parmi elles, sept ont été rejetées pour différentes raisons. Sur les onze restantes, quatre sont actuellement à l’étude, trois sont en cours de validation, et quatre ont été acceptées et reçoivent donc les primes.

Ces quatre nouveaux commerces qui bénéficient d’un soutien financier de la Ville sont: Flatbike, un atelier pour vélos à l’avenue de la Gare (Limal) ; Arty, un concept store pour artisans locaux à la rue du Commerce ; la pizzeria Un Giorno All’Improvviso située à la rue Charles Sambon ; et une maroquinerie artisanale, Arts2be, à la rue du Pont du Christ.

Reste à voir si les commerces lancés grâce à ces aides, pourront voler de leurs propres ailes ensuite. Et si, comme l’espère la Ville, leur présence provoquera, à moyen terme, une émulation positive profitable à l’entièreté du tissu commercial du centre.

Tout le détail du programme des animations dans notre édition de ce samedi 1.10.