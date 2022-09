Curtis Mulpas et son équipe qualifiée pour le Pierre Wynants Trophy 2022

Pour participer à cet affrontement du plus haut niveau gastronomique, Curtis Mulpas a dû rentrer une candidature qui comportait deux recettes écrites: une recette pour le plat qui devait contenir des crevettes grises non épluchées à l’avance et deux garnitures belges ; et une recette de garniture ou finger-food au chocolat Callebaut.

C’est un jury composé des mastercooks Pierre Wynants, Frank Fol, Freddy Vandecasserie, Alain Deluc, Jo Nelissen et Daniel Molmans qui a sélectionné les finalistes.

La finale se déroulera cette année le 23 novembre dans le cadre du Salon de la gastronomie au Flanders Expo de Gand et c’est en équipe que les "qualifiés" s’y présenteront. Curtis Mulpas sera en effet accompagné d’Olivier Stuckens, élève en 7e année section traiteur à l’IPES, de Cédric Deblandre, sommelier du restaurant L’Eau vive à Arbre, et du coach Frédéric Deroppe, expert en cuisine.

Grâce au soutien de la Province du Brabant wallon et de l’IPES Wavre, Curtis Mulpas a pu, durant les vacances d’été, élaborer, avec son commis, les recettes proposées à la sélection du Pierre Wynants Trophy 2022.

« Curtis allie sa passion de la gastronomie à celle de la transmission de son savoir aux plus jeunes »

"Depuis peu professeur et chef de restaurant dans cet établissement d’enseignement secondaire provincial à Wavre, Curtis allie sa passion de la gastronomie à celle de la transmission de son savoir aux plus jeunes. Trajectoire peu commune pour un professeur et superbe challenge à relever ensemble avec son équipe, pour ce chef, développeur de talents et passeur de passion et d’enthousiasme, précise le communiqué. Et de passion, il est aussi question pour Cédric Deblandre, sommelier et habitué des concours comme ceux du Meilleur Maître d’hôtel de Belgique ou du Meilleur Sommelier de Belgique. Il apportera sa pierre à l’édifice qu’ils construiront ensemble."

Investi au sein de l’ASBL Cook & Serve et formateur pour Horeca Forma Wallonie, Frédéric Deroppe soutiendra les candidats de son expérience et de sa bienveillante exigence, comme il l’a fait par le passé lors de défis relevés par des étudiants de l’IPES.

"Tous les trois seront des référents exigeants mais profondément humains pour le jeune Olivier, qui portera la toque de commis, lui qui s’entraîne aussi pour la sélection des Startech’s Days, le championnat des métiers 2023 et les WorldSkills Belgium."

Afin de se préparer à la finale, les entraînements se dérouleront dans les cuisines de l’IPES et "offriront une belle opportunité pour les étudiants de l’établissement de pouvoir encourager leurs aînés et peut-être choper le virus de la bonne cuisine, ou qui sait, celui d’une gastronomie brabançonne en devenir".

Le thème du concours étant la Belgique, les organisateurs espèrent que les finalistes feront de leur mieux "pour travailler autant de produits belges que possible, en traitant ceux-ci bien entendu de la meilleure des façons".