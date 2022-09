La fête des animaux, c’est ce samedi à l’Ermitage

au programme, on retiendra les démonstrations de sociabilisation du club canin Kah de 10 h 30 à 12 h 30 ; la Cat mobile de Gaia pour la sensibilisation à la stérilisation des chats ; les Poilus du Blé avec deux ânes et deux poneys, donneront des explications sur les besoins de ces animaux ; l’ASBL Sans Collier qui possède son propre refuge pour chiens et chats perdus, saisis ou abandonnés, prodiguera des informations sur le permis de détention d’animaux ; les comportementalistes de Dog Academy et Cat Armony proposent de découvrir la pensée du chien et du chat au moyen de planches didactiques et de jeux éducatifs ; un espace pratique est proposé aux visiteurs accompagnés de leur chien pour une initiation à des jeux de réflexion ; la Dog Academy proposera des ateliers de 13 h 30 à 14h pour "bien se servir de sa laisse" suivis d’une balade canine organisée par les Amis des Animaux ; démonstrations de l’App Animal Search ; le travail de Birds Bay ; les Amis des Animaux ASBL qui gère un refuge et s’occupe de la stérilisation des chats errants à Wavre ; enfin, l’association Binôme Humain-Animal mettra en avant le lien entre personnes âgées et animaux, et présentera son offre de garde des animaux en cas d’hospitalisation.

Les animaux seront les bienvenus au Parc Nelson Mandela, à condition qu’ils soient tenus en laisse.