«Après le déluge», un recueil pour ne pas oublier l‘inondation de juillet 2021 à Wavre

Ces amoureuses des mots ont très vite senti l’urgence de partager leurs émotions par écrit avec les autres sinistrés. Elles se sont tournées vers Dominique Costermans, pour assurer la coordination d’un ouvrage, car il fallait bien la sensibilité et l’empathie de cette écrivaine néolouvaniste pour donner vie à l’ouvrage paru ce jeudi grâce au soutien de la Ville de Wavre.

Les témoignages déposés sur le groupe Facebook «Après le déluge» ont servi de base à ce recueil

"Mon travail s’est nourri de plusieurs sources. D’une part, les témoignages déposés sur un groupe Facebook ouvert par Diane et Marie-Pierre suite aux inondations, explique Dominique Costermans. Quelques mois plus tard, en mars 2022, nous avons organisé deux ateliers d’écriture sur ce même thème. Ces récits figurent aussi dans le recueil."

Mais ce n’est pas tout. Dominique Costermans est aussi allée à la rencontre des acteurs des services de secours et de la Ville lors d’une réunion organisée par la Commune. "Je précise: il n’a jamais été question de faire de ce livre un objet de polémique sur la gestion de l’inondation à Wavre. Ce sont des secouristes, des citoyens avec leur raclette, des pompiers… qui se sont exprimés sur leur vécu", ajoute l’écrivaine. Elle n’en est pas restée là. Ayant travaillé pendant une quinzaine d’années pour le Contrat de rivière, l’écrivaine en connaît un rayon sur les cours d’eau. "J’ai souhaité introduire quelques données chiffrées et un peu d’histoire sur Wavre et son rapport avec la Dyle. L’historien Joseph Tordoir m’a aidée à retracer l’histoire des inondations à Wavre, car cette ville est née dans l’eau et a vécu grâce à l’eau, avec ses tanneries, ses moulins, etc. Il me semblait indispensable de recontextualiser car les anciens savent tout cela, mais pas les jeunes."

Ce jeudi soir, la librairie Claudine faisait la fête autour de la sortie de ce recueil, avec tous les Wavriens qui ont participé à ce projet car une petite communauté s’est formée autour de ces partages.

"Les gens se sont montrés dévoués. Solidaires aussi. Cette mise en récit a permis de mettre à distance les émotions, mais aussi de créer du lien au sein de la communauté", estime Dominique Costermans qui salue l’élaboration de cet ouvrage "comme une belle aventure pleine d’humanité."

Grâce à ces quelques pages, les traces d’humidité encore visibles sur les murs de la librairie Claudine ne seront pas les seules traces que l’on gardera de juillet 2021.

En vente à la librairie Claudine, courte rue des Fontaines, à Wavre et chez Academia, 18 €.