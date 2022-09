Wavre: 18 mois prison ferme pour un livreur de cocaïne

En fin de journée, une fois le stock écoulé, ils doivent ramener l’argent à une adresse qui leur est communiquée. Et malheur à ceux qui parlent ou font part de leur désir de quitter le réseau après avoir pris conscience de ce à quoi ils participent…

"C’est l’uberisation du trafic de stupéfiants", avait constaté un substitut, la semaine dernière, dans un énième dossier du genre.

Confirmation avec Collin S. et Gisa R., deux Bruxellois contrôlés en avril 2022 suite à une infraction de roulage, alors qu’ils roulaient dans une voiture de location du côté de Wavre. Dans une cache aménagée à côté du volant, les policiers ont trouvé 26 grammes de cannabis. Un des suspects, juste avant le contrôle, avait tenté de planquer dans son slip 19 boulettes de cocaïne, et plus de 1 500 €.

L’enquête a montré que leur voiture de location passait beaucoup de temps en soirée sur les routes du Brabant wallon. En quatre mois, le véhicule a parcouru… 60 000 km!

«Il a joué, il a perdu»

Interrogé par la présidente du tribunal correctionnel, il y a quinze jours, un des jeunes semblait avoir perdu la mémoire. Oui, d’accord, il vendait mais il ne sait plus très bien à qui. Sur base d’une liste? "Je ne me rappelle plus", a-t-il répondu d’un air pas très convaincant. "On recevait des messages sur les réseaux sociaux, des adresses, et on réagissait en conséquence", a convenu son comparse.

Gisa R., sans antécédent, est encore scolarisé et dans le jugement qu’il vient de rendre, le tribunal lui accorde une peine de travail de 150 heures, comme l’avait elle-même suggéré le ministère public en espérant que la mésaventure lui serve de leçon.

Par contre, Collin S. a déjà écopé de deux peines de travail pour stups en 2016 et 2017. "Et il continue, a déploré la substitut. Il a joué, il a perdu. Je m’oppose à une nouvelle peine de travail: on n’est pas l’ONEM!"

Le Bruxellois âgé de 26 ans écope de 18 mois de prison ferme, et 12 000 € lui sont confisqués.