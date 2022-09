Un budget de 50000 € est prévu en 2022 pour répondre à cette réelle préoccupation des habitants, particulièrement aiguë depuis la catastrophe de juillet 2021. Pour rappel, plus de 2000 biens immobiliers et 60 rues et places wavriennes avaient été inondés.

Le texte initial ne prévoyait pas d’effet rétroactif mais il a été corrigé en ce sens, lors de sa présentation, par l’échevin Paul Brasseur.

Avec cette prime, le collège entend encourager les habitants à se protéger des inondations par des dispositifs privés. La prime s’étend aux propriétaires et commerçants qui souhaitent protéger leurs rez commerciaux.

La Ville considère que tous les travaux permettant de prévenir les inondations par ruissellement ou débordement sont concernés. Exemples: des travaux de maçonnerie comme des murets, rehaussement de bordure; des travaux d’égouttage; des installations de dispositifs temporaires tels que les batardeaux; des travaux de terrassement; la plantation de haies; la pose de fascines, etc.

La prime communale proposée pourra couvrir jusqu’à 80% des dépenses engagées et est plafonnée à 1000 € par immeuble. La prime a un effet rétroactif possible si les travaux réalisés sont justifiés par des inondations de 2021. Le règlement ainsi que les formulaires sont disponibles sur le site internet de la Ville de Wavre.

Toute demande d’informations complémentaires peut être obtenue auprès du service de l’environnement: 010 23 04 55, eau@wavre.be.