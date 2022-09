On peut à nouveau faire un barbecue sur le domaine public en Brabant wallon

Ce nouvel arrêté vient donc d’être pris. Pour les plus courageux, il est à nouveau possible de faire un barbecue sur le domaine public.

Pour rappel, jusqu’à cette nouvelle décision, il était interdit de porter et d’allumer des feux en plein air dans les zones forestières, les champs, les prairies, les taillis, talus et jardins. Il était aussi interdit d’allumer un barbecue sur le domaine public, même dans les aires spécialement aménagées à cet effet. Les barbecues dans les cours et jardins d’habitation privée ou dans les espaces privés destinés à la restauration restaient autorisés, moyennant des mesures de prudence adéquates. L’utilisation d’un désherbeur thermique était proscrite de même que l’allumage ou le décollage de lanternes célestes.

En outre, il était interdit de jeter ou d’abandonner par terre des objets en combustion, comme des mégots de cigarettes ainsi que des tessons de bouteilles ou autres récipients réfléchissants, en bordure des bois, champs, végétations et broussailles sèches. C’était davantage un rappel puisque jeter des déchets dans la nature n’est évidemment pas autorisé même s’il n’est, malheureusement pas rare, de voir des automobilistes ouvrir la fenêtre de leur véhicule pour jeter leur mégot…

Enfin, les feux d’artifice étaient également interdits.